Qué lesión tiene Victor Wembanyama y por qué no juega vs. Indiana Pacers este viernes

Las alarmas se encendieron nuevamente. El pasado miércoles, cuando San Antonio Spurs despidió el año en casa con una importante victoria ante New York Knicks, el resultado terminó quedando en segundo plano luego de que Victor Wembanyama se tuviera que retirar de la duela lesionado y con signos de mucho dolor. ¿Qué le sucedió?

Publicidad

Publicidad

La dura e inesperada que sufrió Wembanyama

En una jugada aislada en el inicio del último cuarto, Wemby se elevó para buscar un rebote ofensivo, sin saber que lo peor estaría por venir. Al momento de caer, el francés tuvo la mala suerte de apoyar mal su pierna izquierda, lo que le generó una claro movimiento irregular en su rodilla. Automáticamente sintió la molestia y se dejó caer sobre la duela, para luego retirarse para ser atendido por los médicos, aceptando que el partido había terminado para él.

Horas después y tras una serie de estudios correspondientes se confirmó que Wembanyama sufrió hiperextensión en la rodilla izquierda, aunque la buena noticia es que se descartó cualquier tipo de complicación ligamentaria. Con el objetivo de prevenir mayores problemas a futuro, se decidió que el pívot no viaje hacia Indianápolis con el resto del equipo y que se quede en Texas recuperándose.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, los tiempos se recuperación se vuelven personales a como responda el físico de cada jugar. No existen plazos exactos para determinar cuando puede llegar a regresar a las canchas el galo, pero lo que está claro es que serán apenas unos días y no mucho más que eso. Lo que se esperará es que desaparezca el dolor que tanto incomoda a la hora de jugar y algún tipo de inflamación que irrite la zona afectada.

La temporada de Wembanyama está siendo tan buena como la de Spurs. El francés está comandando a su equipo con un promedio de 24.3 puntos, 11.7 rebotes, 3.4 asistencias y 2.9 bloqueos, siendo el líder de la liga en esta última estadística. San Antonio marcha cómodo en la Conferencia Oeste con un récord de 24-9 que le permite ubicarse en el segundo lugar, solo por detrás del 29-5 de Oklahoma City Thunder.

En síntesis

Victor Wembanyama sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda el pasado miércoles ante los Knicks.

sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda el pasado miércoles ante los Knicks. Los estudios médicos descartaron complicaciones ligamentarias tras el movimiento irregular en su pierna.

tras el movimiento irregular en su pierna. El pívot promedia 2.9 bloqueos por partido, liderando la liga con los Spurs este 2026.

Publicidad