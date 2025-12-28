En el marco de la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Serie A, Inter de Milán derrotó 1-0 de visitante a Atalanta. Con esta victoria, el Neroazzurri llegó a las 36 unidades y recuperó el liderato de la tabla de posiciones, relegando al Milan al segundo lugar con apenas un punto menos.

En un partido poco accesible, el cuadro dirigido por Christian Chivu logró sacarlo adelante tras la apertura del marcador a los 65 minutos de partido gracias a la anotación de Lautaro Martínez. Tras esto, la Dea no pudo ser claro para llegar a la igualdad.

Con esta victoria, los Neroazzuris recuperan la punta del campeonato luego de perderlo tras el triunfo de los Rossoneros ante Hellas Verona siendo locales este domingo en el Estadio San Siro. Además, también tiene otros perseguidores muy cerca.

Y es que, más allá de liderar con 36 unidades y estar su vecino de toda la vida con 35, con 34, apenas dos puntos menos, aparece el campeón defensor Napoli, que también ganó este domingo 2-0 de visitante ante Cremonese. Y expectante, con 32 puntos, aparece también Juventus, que triunfó este sábado por 2-0 de visitante ante Pisa.

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-26