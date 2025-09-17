Este miércoles 17 de septiembre se disputan seis partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Uno de ellos tiene como protagonistas al PSG y a Atalanta, que se enfrentan a partir de las 13:00hs (CDMX) en el Parque de los Príncipes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique comienza su defensa del título que consiguió por primera vez en su historia en la edición pasada de la Champions League. Sin embargo, el PSG disputará este partido ante Atalanta sin dos de sus principales figuras como lo son Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Ousmane Dembélé se lesionó el pasado viernes 5 de septiembre en el partido de Francia frente a Ucrania por las Eliminatorias UEFA. El delantero del PSG venía con dudas físicas y por eso fue suplente en ese juego, pero luego al ingresar en la segunda mitad se terminó dañando con mayor gravedad.

Publicidad

Publicidad

Tras lo ocurrido, el PSG detalló que Ousmane Dembélé sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha y que estará unas seis semanas ausente (todavía le falta un mes aproximadamente). Con respecto a Désiré Doué, su situación fue similar.

El jugador del PSG también se lesionó durante la Fecha FIFA. El club informó que el atacante sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y que estará de baja unas cuatro semanas. De esta manera, el equipo de Luis Enrique jugará ante Atalanta sin dos de sus armas ofensivas.

La alineación de PSG ante Atalanta

Lucas Chevalier

Achraf Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

Ibrahim Mbaye

Gonçalo Ramos

Khvicha Kvaratskhelia

Publicidad