Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé y Désiré Doué en PSG vs. Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26?

El equipo francés comienza su defensa al título, pero este partido tendrá que jugarlo sin Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Por Patricio Hechem

Ousmane Dembélé y Désiré Doué no juegan ante Atalanta
© Getty ImagesOusmane Dembélé y Désiré Doué no juegan ante Atalanta

Este miércoles 17 de septiembre se disputan seis partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Uno de ellos tiene como protagonistas al PSG y a Atalanta, que se enfrentan a partir de las 13:00hs (CDMX) en el Parque de los Príncipes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique comienza su defensa del título que consiguió por primera vez en su historia en la edición pasada de la Champions League. Sin embargo, el PSG disputará este partido ante Atalanta sin dos de sus principales figuras como lo son Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Ousmane Dembélé se lesionó el pasado viernes 5 de septiembre en el partido de Francia frente a Ucrania por las Eliminatorias UEFA. El delantero del PSG venía con dudas físicas y por eso fue suplente en ese juego, pero luego al ingresar en la segunda mitad se terminó dañando con mayor gravedad.

Publicidad

Tras lo ocurrido, el PSG detalló que Ousmane Dembélé sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha y que estará unas seis semanas ausente (todavía le falta un mes aproximadamente). Con respecto a Désiré Doué, su situación fue similar.

El jugador del PSG también se lesionó durante la Fecha FIFA. El club informó que el atacante sufrió una distensión en la pantorrilla derecha y que estará de baja unas cuatro semanas. De esta manera, el equipo de Luis Enrique jugará ante Atalanta sin dos de sus armas ofensivas.

La alineación de PSG ante Atalanta

  • Lucas Chevalier
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Ibrahim Mbaye
  • Gonçalo Ramos
  • Khvicha Kvaratskhelia
Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Dembélé en PSG
Futbol Internacional

Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Dembélé en PSG

Kylian Mbappé eligió a su favorito para ganar el Balón de Oro
Futbol Internacional

Kylian Mbappé eligió a su favorito para ganar el Balón de Oro

PSG pierde dos figuras pensando en el debut por la UEFA Champions League
Champions League

PSG pierde dos figuras pensando en el debut por la UEFA Champions League

Juan Brunetta llenó de elogios a Ángel Correa por su nivel
Club Tigres

Juan Brunetta llenó de elogios a Ángel Correa por su nivel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo