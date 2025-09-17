Las alineaciones de PSG vs. Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26

PSG comienza su camino en una nueva edición de la UEFA Champions League ante su afición con el objetivo de conseguir tres puntos importantes que lo vuelvan a posicionar como candidato al título que justamente ganó hace unos meses atrás.

El equipo de Luis Enrique que viene de tener una temporada de ensueño en donde consiguió el triplete: Ligue 1, Copa de Francia y la primera Champions League de su historia.

Además, fueron finalistas del Mundial de Clubes en donde perdieron ante Chelsea. En el comienzo de esta temporada, los parisinos ya fueron campeones tras vencer a Tottenham en la final de la Supercopa de Europa por penales luego del empate 2-2 en los 90 minutos.

A las 13:00 hs de la CDMX, reciben al Atalanta de Italia por la primera jornada del certamen internacional en el Parque de los Principes. Los italianos, por su parte, arrancaron la temporada invictos en la Serie A con dos empates y una victoria de los tres partidos que disputaron hasta el momento y buscarán dar el batacazo en Champions.

Alineación de PSG para su debut en Champions League

Lucas Chevalier

Achraf Hakimi

Marquinhos

William Pacho

Nuno Mendes

Ruben Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

Ibrahim Mbaye

Gonçalo Ramos

Barcola

La probable alineación de Atalanta para visitar a PSG

Marco Carnesecchi

Giorgio Scalvini

Isak Hien

Berat Djimsiti

Raoul Bellanova

Marten de Roon

Mario Pašalić

Nicola Zalewski

Daniel Maldini

Charles De Ketelaere

Nikola Krstović

