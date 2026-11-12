¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Italia vs. Francia por la Nations League 2026-27?

Zinedine Zidane no podrá contar con su mejor futbolista para el duelo ante Italia por la Nations League 2026-27.

Desde las 13:45 horas de la Ciudad de México, Francia visitará a Italia por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en uno de los encuentros más atractivos de este jueves 12 de noviembre.

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El seleccionado visitante llega invicto en el certamen, con tres victorias y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, resultados que le permitieron ubicarse en lo más alto de su grupo. Por su parte, Italia registra dos triunfos, un empate y una derrota, por lo que buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los primeros puestos.

Sin embargo, Francia tendrá una ausencia de muchísimo peso para este compromiso: Kylian Mbappé no estará disponible. El capitán francés, figura del Real Madrid, volverá a perderse un partido con su seleccionado y dejará a Zinedine Zidane sin una de sus principales referencias ofensivas.

Mbappé es baja por lesión

Según confirmó Zinedine Zidane, Mbappé sufrió una molestia en los isquiotibiales y no estará presente en el encuentro frente a Italia. El entrenador francés explicó que el delantero sintió un pequeño dolor y que el cuerpo técnico decidió no asumir ningún riesgo con su condición física.

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“No vamos a correr ningún riesgo con Mbappé ni con ningún otro futbolista. Espero que no sea nada grave y que podamos tenerlo el domingo”, explicó Zidane en conferencia de prensa.

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