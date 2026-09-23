Mientras Miguel Borja gana 2 millones en América, el salario de Alexis Vega en Toluca

Miguel Borja percibe cerca de 2 millones de dólares por temporada en América, mientras que Alexis Vega cuenta con un salario diferente en Toluca, donde se convirtió en una de las principales figuras de los Diablos Rojos.

En el futbol mexicano hay varias figuras que se destacan por sobre el resto gracias al nivel que han mostrado con sus respectivos equipos durante los últimos meses. En este mercado de pases, América incorporó a un goleador letal que rápidamente se ganó a la afición americanista: Miguel Borja.

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El delantero colombiano tuvo un comienzo explosivo con la camiseta azulcrema y lleva tres goles en sus primeros dos partidos. Borja marcó un tanto frente a Cruz Azul en el Clásico Joven y posteriormente volvió a aparecer con un doblete ante Chivas en el Clásico Nacional, confirmando rápidamente su capacidad goleadora.

Del otro lado aparece Alexis Vega, una de las principales figuras de Toluca y un futbolista que ha sido protagonista en los títulos que los Diablos Rojos han conseguido durante los últimos años. El atacante mexicano también se consolidó como uno de los nombres más importantes del conjunto escarlata.

Junto a Paulinho, han formado una de las duplas de ataques más importantes de la Liga MX en los últimos años, logrando cosas muy importantes bajo el mando de Antonio Mohamed.

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Los salarios de Miguel Borja y Alexis Vega

De acuerdo con información publicada por Carlos Ponz en el diario Récord, Miguel Borja gana poco más de 2 millones de dólares por temporada en América. La cifra también fue recogida por Azteca Deportes, que señaló que el colombiano percibe esa cantidad desde su llegada a las Águilas.

Por su parte, Alexis Vega gana alrededor de 1.3 millones de dólares al año en Toluca, según información de TV Azteca. La cifra también coincide con reportes basados en Salary Sport sobre el salario del atacante mexicano con los Diablos Rojos.

En sintesis

Miguel Borja percibe más de 2 millones de dólares por temporada con el América.

de dólares por temporada con el América. Alexis Vega gana 1,3 millones de dólares al año jugando para el Toluca.

de dólares al año jugando para el Toluca. Miguel Borja anotó tres goles en sus primeros dos partidos con las Águilas.