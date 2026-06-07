Qué es el DAI, dispositivo que salvó a Christian Eriksen de sufrir otro paro cardíaco severo

El mediocampista de 34 años conmocionó al mundo del futbol tras desplomarse en pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

Christian Eriksen volvió a estar en boca de todos por un trágico episodio que, por fortuna, no pasó a mayores. El futbolista de 34 años se desplomó en pleno partido amistoso de Dinamarca y tuvo que ser atendido de urgencias en el campo de juego para luego ser trasladado al hospital.

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Muchos todavía tienen fresco el recuerdo de aquel paro cardiorrespiratorio (PCR) que sufrió el mediocampista en la Eurocopa 2020. Sin embargo, esta vez fue distinto: Eriksen reaccionó rápidamente y la Federación de Dinamarca ya comunicó que se encuentra estable. ¿Cuál fue la diferencia entre estos episodios? El DAI.

El momento del desmayo de Eriksen en la Eurocopa 2020 (Getty Images)

Qué es el DAI, dispositivo que salvó a Christian Eriksen

El Desfibrilador Automático Implantable (DAI) es un dispositivo que se coloca quirúrgicamente y que monitoriza los latidos las 24 horas del día. Si detecta que el corazón entra en un ritmo caótico o peligroso, emite una descarga eléctrica interna para devolverlo a su ritmo normal en cuestión de segundos.

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Ilustración del dispositivo DAI (Foto: Unidad de Cirugía Cardíaca Dr. Rodríguez)

Eriksen se implantó este dispositivo para poder seguir jugando luego del episodio de la Eurocopa en 2021 y su rápida recuperación tras el desvanecimiento ante Ucrania se debe precisamente a que su DAI actuó inmediatamente, neutralizando la arritmia antes de que se transformara en un paro cardíaco prolongado como el de hace cinco años.

En síntesis

Christian Eriksen se desmayó en un partido amistoso y está estable.

se desmayó en un partido amistoso y está estable. El dispositivo DAI neutralizó inmediatamente la arritmia evitando un paro prolongado.

neutralizó inmediatamente la arritmia evitando un paro prolongado. En la Eurocopa 2020 el mediocampista sufrió su primer paro cardiorrespiratorio.