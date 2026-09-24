¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la Nations League 2026-27

El equipo de Cristiano Ronaldo comienza su camino para ir en búsqueda de la UEFA Nations League.

Desde las 12:45 horas de México, Portugal comenzará su camino en la Nations League 2026-27, competencia en la que aparece como uno de los candidatos al título. El conjunto luso buscará defender el trofeo que conquistó en la edición 2024/25 y volver a quedarse con un campeonato organizado por la UEFA.

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El equipo que ahora dirige Jorge Jesús recibirá a Gales en Lisboa con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos y comenzar de la mejor manera el torneo internacional. Portugal tendrá nuevamente a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.

Por su parte, Gales buscará dar el batacazo como visitante y tratará de sorprender a los locales en el inicio de la competencia. Para ello, apostará por una formación con jugadores como Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks.

La alineación de Portugal para recibir a Gales

Diogo Costa

Joao Cancelo

Ruben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

Ruben Neves

Joao Felix

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

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La alineación de Gales para visitar a Portugal

Danny Ward

Jay Dasilva

Ben Davies

Benjamin Cabango

Neco Williams

Jordan James

Ethan Ampadu

Daniel James

Sorba Thomas

David Brooks

Brennan Johnson

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