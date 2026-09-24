¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la Nations League 2026-27

Desde las 12:45 horas de México, Portugal comenzará su camino en la Nations League 2026-27, competencia en la que aparece como uno de los candidatos al título. El conjunto luso buscará defender el trofeo que conquistó en la edición 2024/25 y volver a quedarse con un campeonato organizado por la UEFA.
El equipo que ahora dirige Jorge Jesús recibirá a Gales en Lisboa con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos y comenzar de la mejor manera el torneo internacional. Portugal tendrá nuevamente a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.
Por su parte, Gales buscará dar el batacazo como visitante y tratará de sorprender a los locales en el inicio de la competencia. Para ello, apostará por una formación con jugadores como Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks.
La alineación de Portugal para recibir a Gales
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Ruben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Ruben Neves
- Joao Felix
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
La alineación de Gales para visitar a Portugal
- Danny Ward
- Jay Dasilva
- Ben Davies
- Benjamin Cabango
- Neco Williams
- Jordan James
- Ethan Ampadu
- Daniel James
- Sorba Thomas
- David Brooks
- Brennan Johnson
En sintesis
- Jorge Jesús debuta como director técnico de Portugal recibiendo a Gales a las 12:45 horas.
- Cristiano Ronaldo será titular y capitán en el arranque de la Nations League.
- Portugal inicia la defensa del título continental en el Estádio José Alvalade.