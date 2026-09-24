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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Gales por la Nations League 2026-27

El equipo de Cristiano Ronaldo comienza su camino para ir en búsqueda de la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo sigue vigente en su selección a los 41 años.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo sigue vigente en su selección a los 41 años.

Desde las 12:45 horas de México, Portugal comenzará su camino en la Nations League 2026-27, competencia en la que aparece como uno de los candidatos al título. El conjunto luso buscará defender el trofeo que conquistó en la edición 2024/25 y volver a quedarse con un campeonato organizado por la UEFA.

El equipo que ahora dirige Jorge Jesús recibirá a Gales en Lisboa con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos y comenzar de la mejor manera el torneo internacional. Portugal tendrá nuevamente a varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.

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Por su parte, Gales buscará dar el batacazo como visitante y tratará de sorprender a los locales en el inicio de la competencia. Para ello, apostará por una formación con jugadores como Brennan Johnson, Daniel James y David Brooks.

La alineación de Portugal para recibir a Gales

  • Diogo Costa
  • Joao Cancelo
  • Ruben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Ruben Neves
  • Joao Felix
  • Bruno Fernandes
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo

La alineación de Gales para visitar a Portugal

  • Danny Ward
  • Jay Dasilva
  • Ben Davies
  • Benjamin Cabango
  • Neco Williams
  • Jordan James
  • Ethan Ampadu
  • Daniel James
  • Sorba Thomas
  • David Brooks
  • Brennan Johnson
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En sintesis

  • Jorge Jesús debuta como director técnico de Portugal recibiendo a Gales a las 12:45 horas.
  • Cristiano Ronaldo será titular y capitán en el arranque de la Nations League.
  • Portugal inicia la defensa del título continental en el Estádio José Alvalade.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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