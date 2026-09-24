Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre. Los titulares de ambos equipos para el juego de Nations League.

Este jueves 24 de septiembre comienza una nueva era en el fútbol de selecciones en Europa. Por la jornada inaugural del Grupo A2 en la UEFA Nations League 2026-27, Países Bajos y Alemania se enfrentan a partir de las 12:45 hs (tiempo del centro de México) en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, en un clásico cargado de novedades tácticas, estrenos en los banquillos y ausencias de peso.

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El choque tiene un atractivo muy especial en la banda: Xavi Hernández dirigirá su primer partido oficial como seleccionador de Países Bajos. La decisión más comentada de su primera citación fue dejar fuera a Memphis Depay, el histórico goleador de la Oranje, a quien el propio Xavi admitió que le costó dar de baja por la relación que cosecharon en el FC Barcelona, apostando en su lugar por refrescar el ataque con otras alternativas.

Por su parte, Jürgen Klopp hace su estreno al mando de Alemania tras asumir el cargo y sacudió por completo la planificación de la Nationalelf. Klopp tomó la inédita decisión de armar una macroconvocatoria de 44 futbolistas divididos en dos bloques separados de 22 jugadores para afrontar los cuatro partidos de esta fecha FIFA.

La probable alineación de Países Bajos

Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Virgil van Dijk

Jan Paul van Hecke

Micky van de Ven

Ryan Gravenberch

Tijjani Reijnders

Joey Veerman

Crysencio Summerville

Brian Brobbey

Cody Gakpo

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La probable alineación de Alemania