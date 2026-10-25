¿Juega Vinícius Jr? Las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27

El futbol se paraliza este domingo 25 de octubre. Por la Jornada 10 de LaLiga, Barcelona recibe al Real Madrid en una nueva edición del Clásico. Nadie se lo quiere perder, por lo que ambos equipos pondrán en campo lo mejor que tienen a disposición, con una baja obligada en la visita.

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Por el lado del local, la noticia más importante la protagoniza Rodri. El centrocampista arrastraba molestias físicas que lo dejaron fuera del encuentro entresemana ante el París Saint-Germain por Champions League, pero finalmente está listo para ser de la partida.

En el caso del Real Madrid, Vinícius Jr. será el gran ausente. En el último partido liguero ante el Villarreal tuvo que salir del terreno de juego expulsado después de haber dado un jalón de cabello a Nathan Saliba, por lo que recibió cuatro encuentros de suspensión. En su lugar estará el marfileño Yan Diomandé.

Alineación de Barcelona vs. Real Madrid

Joan García

Xavi Espar

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Rodri, Pedri

Fermín López

Lamine Yamal

Anthony Gordon

Raphinha

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Alineación de Real Madrid vs. Barcelona

Andriy Lunin

Denzel Dumfries

Ibrahima Konaté

Dean Huijsen

Marc Cucurella

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Jude Bellingham

Federico Valverde

Yan Diomande

Kylian Mbappé

En síntesis