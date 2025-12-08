Por la Jornada 15 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Wolverhampton y Manchester United se cruzan este lunes 8 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Molineux Stadium de la ciudad de Wolverhampton. Con objetivos muy distintos, los dos conjuntos van por el triunfo.
El equipo a cargo de Rob Edwards viene de cosechar una caída por 1-0 en condición de local ante Nottingham Forest por la Jornada 14. Con solo 2 unidades, la institución que viste de naranja es un serio candidato a perder la categoría con menos de la mitad de la temporada jugada.
Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de obtener un decepcionante empate en casa por 1-1 ante West Ham. Con 22 puntos, el equipo es 12° en la tabla de posiciones, por lo que está obligado a ganar si quiere competir por el ingreso a copas internacionales.
La posible alineación de Wolverhampton vs. Manchester United
- Sam Johnstone
- Toti Gomes
- Emmanuel Agbadou
- Yerson Mosquera
- Ki-Jana Hoever
- David Wolfe Moller
- André
- Jean Bellegarde
- Tolu Arokodare
- Jørgen Strand Larsen
- Hwang Hee-Chan.
- DT: Rob Edwards
La posible alineación de Manchester United vs. Wolverhampton
- Senne Lammens
- Leny Yoro
- Matthijs de Ligt
- Luke Shaw
- Patrick Dorgu
- Casemiro
- Bruno Fernandes
- Mason Mount.
- Amad Diallo
- Bryan Mbeumo
- Matheus Cunha
- DT: Ruben Amorim
