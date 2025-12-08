Por la Jornada 15 de la temporada 2025-26 de la Premier League, Wolverhampton y Manchester United se cruzan este lunes 8 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Molineux Stadium de la ciudad de Wolverhampton. Con objetivos muy distintos, los dos conjuntos van por el triunfo.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Rob Edwards viene de cosechar una caída por 1-0 en condición de local ante Nottingham Forest por la Jornada 14. Con solo 2 unidades, la institución que viste de naranja es un serio candidato a perder la categoría con menos de la mitad de la temporada jugada.

Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de obtener un decepcionante empate en casa por 1-1 ante West Ham. Con 22 puntos, el equipo es 12° en la tabla de posiciones, por lo que está obligado a ganar si quiere competir por el ingreso a copas internacionales.

La posible alineación de Wolverhampton vs. Manchester United

Sam Johnstone

Toti Gomes

Emmanuel Agbadou

Yerson Mosquera

Ki-Jana Hoever

David Wolfe Moller

André

Jean Bellegarde

Tolu Arokodare

Jørgen Strand Larsen

Hwang Hee-Chan.

DT: Rob Edwards

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Manchester United vs. Wolverhampton

Senne Lammens

Leny Yoro

Matthijs de Ligt

Luke Shaw

Patrick Dorgu

Casemiro

Bruno Fernandes

Mason Mount.

Amad Diallo

Bryan Mbeumo

Matheus Cunha

DT: Ruben Amorim