Las probables alineaciones de Wolverhampton vs. Manchester United por la Jornada 15 de la Premier League 2025-26

Los Wolves y los Red Devils se enfrentan por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Wolverhampton y Manchester United se cruzan por una nueva jornada de la Premier League
© Getty ImagesWolverhampton y Manchester United se cruzan por una nueva jornada de la Premier League

Por la Jornada 15 de la temporada 2025-26 de la Premier LeagueWolverhampton y Manchester United se cruzan este lunes 8 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Molineux Stadium de la ciudad de Wolverhampton. Con objetivos muy distintos, los dos conjuntos van por el triunfo.

El equipo a cargo de Rob Edwards viene de cosechar una caída por 1-0 en condición de local ante Nottingham Forest por la Jornada 14. Con solo 2 unidades, la institución que viste de naranja es un serio candidato a perder la categoría con menos de la mitad de la temporada jugada.

Del lado del equipo dirigido por Ruben Amorim, arriba luego de obtener un decepcionante empate en casa por 1-1 ante West Ham. Con 22 puntos, el equipo es 12° en la tabla de posiciones, por lo que está obligado a ganar si quiere competir por el ingreso a copas internacionales.

La posible alineación de Wolverhampton vs. Manchester United

  • Sam Johnstone
  • Toti Gomes
  • Emmanuel Agbadou
  • Yerson Mosquera
  • Ki-Jana Hoever
  • David Wolfe Moller
  • André
  • Jean Bellegarde
  • Tolu Arokodare
  • Jørgen Strand Larsen
  • Hwang Hee-Chan.
  • DT: Rob Edwards
La posible alineación de Manchester United vs. Wolverhampton

  • Senne Lammens
  • Leny Yoro
  • Matthijs de Ligt
  • Luke Shaw
  • Patrick Dorgu
  • Casemiro
  • Bruno Fernandes
  • Mason Mount.
  • Amad Diallo
  • Bryan Mbeumo
  • Matheus Cunha
  • DT: Ruben Amorim
“Armaría un caos”: leyenda del Manchester United pide a Simeone como nuevo entrenador

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
