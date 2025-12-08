Es tendencia:
Serie A

¿Juega Santiago Giménez? Las probables alineaciones de Torino vs. Milan por la Jornada 14 de la Serie A 2025-26

Los Toros y los Rossoneri se enfrentan en una nueva jornada de la temporada 2025-26 de la Primera División de Italia.

Por Agustín Zabaleta

Torino y Milan se cruzan en una nueva jornada de la Primera División de Italia
© Getty ImagesTorino y Milan se cruzan en una nueva jornada de la Primera División de Italia

En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de la Serie ATorino y Milan se miden este lunes 8 de diciembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de la ciudad de Turín. Con realidades diferentes, ambos equipos van por la victoria.

El equipo a cargo de Marco Baroni viene de cosechar una dolorosa derrota por 2-1 en condición de visitante ante Lecce por la Jornada 13. Con solo 14 unidades, y a solo 4 puntos de los puestos de descenso, la institución granate necesita ganar para ganar tranquilidad.

Del lado del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, arriba luego de obtener un triunfazo en casa tras vencer 1-0 a la Lazio, y no le pierde pisada al líder Napoli. Con 28 puntos, está a 3 del liderato, por lo que si gana compartirá la punta con los del sur de Italia.

La posible alineación de Torino vs. Milan

  • Franco Israel
  • Guillermo Maripán
  • Saúl Coco
  • Marcus Pedersen
  • Niels Nkounkou.
  • Adrien Tamèze
  • Cesare Casadei
  • Kristjan Asllani
  • Nikola Vlašić.
  • Che Adams
  • Duvan Zapata
  • DT: Marco Baroni
La posible alineación de Milan vs. Torino

  • Mike Maignan.
  • Fikayo Tomori
  • Matteo Gabbia
  • Strahinja Pavlovic
  • Davide Bartesaghi
  • Samuele Ricci
  • Luka Modric
  • Adrien Rabiot.
  • Alexis Saelemaekers
  • Christopher Nkunku
  • Rafael Leão
  • DT: Massimiliano Allegri
El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
