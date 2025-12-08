En el marco de la Jornada 14 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Torino y Milan se miden este lunes 8 de diciembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de la ciudad de Turín. Con realidades diferentes, ambos equipos van por la victoria.

El equipo a cargo de Marco Baroni viene de cosechar una dolorosa derrota por 2-1 en condición de visitante ante Lecce por la Jornada 13. Con solo 14 unidades, y a solo 4 puntos de los puestos de descenso, la institución granate necesita ganar para ganar tranquilidad.

Del lado del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, arriba luego de obtener un triunfazo en casa tras vencer 1-0 a la Lazio, y no le pierde pisada al líder Napoli. Con 28 puntos, está a 3 del liderato, por lo que si gana compartirá la punta con los del sur de Italia.

La posible alineación de Torino vs. Milan

Franco Israel

Guillermo Maripán

Saúl Coco

Marcus Pedersen

Niels Nkounkou.

Adrien Tamèze

Cesare Casadei

Kristjan Asllani

Nikola Vlašić.

Che Adams

Duvan Zapata

DT: Marco Baroni

La posible alineación de Milan vs. Torino

Mike Maignan.

Fikayo Tomori

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlovic

Davide Bartesaghi

Samuele Ricci

Luka Modric

Adrien Rabiot.

Alexis Saelemaekers

Christopher Nkunku

Rafael Leão

DT: Massimiliano Allegri