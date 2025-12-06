Es tendencia:
¿Por qué no juega Isco en Betis vs. Barcelona por la Jornada 15 de LaLiga 2025-26?

Por Patricio Hechem

Este sábado 6 de diciembre se disputa uno de los grandes partidos del fin de semana en LaLiga. Los equipos protagonistas son el Betis y el Barcelona, que se enfrentan por la Jornada 15 en un duelo que se lleva a cabo en el Benito Villamarín y que comienza a las 11:30hs (CDMX).

El partido se espera que sea atractivo porque son dos equipos que pelean arriba en la clasificación y además ambos tienen un estilo de juego entretenido. Sin embargo, Manuel Pellegrini no podrá contar con una de sus grandes figuras como lo es Isco.

El exjugador del Real Madrid estuvo tres meses sin jugar por una lesión y había regresado hace unos días. Pero, en el partido del pasado 27 de noviembre contra el Utrecht por la Europa League, Isco tuvo un accidente con un propio compañero que lo llevó a lastimarse.

Sofyan Amrabat lo terminó golpeando a Isco en el tobillo derecho sin querer al intentar despejar un balón. El centrocampista no pudo seguir por el daño que le hizo y fue sustituido en la primera mitad. Si bien el español no sufrió una lesión ósea, el jugador del Betis tuvo que recibir puntos de sutura.

Por este motivo, Isco se perdió el clásico sevillano del fin de semana pasado y tampoco está disponible para jugar frente al Barcelona. “Va mejor”, declaró el español hace unos días en relación a su lesión en el tobillo derecho, pero todavía le falta para recuperarse.

En síntesis

  • Isco es baja ante Barcelona por una herida en el tobillo derecho.
  • Sofyan Amrabat golpeó accidentalmente al español el 27 de noviembre contra el Utrecht.
  • Betis acumula una racha de ocho partidos sin perder.
