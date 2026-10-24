La Coruña sufrió la baja de su máximo artillero para un compromiso de alta dificultad en la capital.

La agenda del día en LaLiga de España 2026/27 se cerrará con una propuesta muy atractiva en el Estadio Wanda Metropolitano. Ante un recinto con boletos agotados, Atlético Madrid se medirá ante la revelación, RC Deportivo, intentando asegurar su lugar de escolta. Enfrente habrá un rival dispuesto a dar el batacazo en la capital.

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El equipo de Diego Simeone viene haciendo una buena campaña en esta temporada. Actualmente, el ‘Colchonero’ es el inmediato perseguidor del líder Barcelona, habiendo ganado siete de nueve juegos en el torneo. Sin embargo, el campeonato de los ‘Culés’ fueron todas victorias y con su puntaje perfecto encabezan la tabla.

En la búsqueda de otro triunfo que le permita recortar distancias con el puntero, Atlético Madrid tiene una novedad favorable en el rival. Pierre-Emerick Aubameyang no jugará este sábado en el Wanda Metropolitano. El goleador del RC Deportivo no se encuentra dentro de la lista de convocados de la visita para este compromiso.

RC Deportivo, sin Aubameyang ante Atleti [Foto: Getty]

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El gabonés quedó fuera de los citados del cuadro de La Coruña para este desafío puesto que se está recuperando de una delicada lesión. Pierre-Emerick Aubameyang viene de sufrir una rotura parcial del menisco externo de la rodilla derecha. A causa de aquel imprevisto, tuvo que ser operado en su momento y entrar en reposo.

Para el RC Deportivo, la noticia positiva es que el delantero ya comenzó a correr en el predio aunque en forma diferenciada. El grupo continúa entrenándose sin Pierre-Emerick Aubameyang a la par. Se espera su regreso para después del parate FIFA del mes de noviembre, donde no irá con su Selección y se quedará poniéndose a tono.

El conjunto de La Coruña pierde a su máximo artillero para el cruce ante Atlético Madrid: ‘Auba’ suma 5 anotaciones en LaLiga de España 2026/27. Con esa cosecha goleadora, se encuentra en el Top 10 de goleadores de la campaña, incluso pese a sus últimas ausencias. Los de Simeone querrán aprovechar esa baja importante.