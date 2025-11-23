¿Por qué no juega Santiago Giménez en Inter vs. Milan por la Serie A 2025-26?

En el marco de la Jornada 12 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Inter y Milan se cruzan en una nueva edición del Derby della Madonnina este domingo 23 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Giuseppe Meazza.

Para este encuentro, el estratega Massimiliano Allegri no contará con una pieza que es titular. El delantero mexicano Santiago Giménez no será titular y ni siquiera integrará el banquillo. El jugador aún no está recuperado al 100% de una lesión en el tobillo.

¿Quién será el reemplazo de Santiago Giménez en Inter vs. Milan?

Con esta noticia, el atacante francés Christopher Nkunku tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en los desafíos venideros del conjunto milanista.

¿Cuál será la alineación de Milan vs. Inter sin Santiago Giménez?

Sin Santiago Giménez, el conjunto rojinegro formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Nerazzurri: Maignan; Pavlovic, Gabbia, De Winter, Estupiñán; Ricci, Modric, Fofana; Saelemaekers, Leão y Nkunku.

