¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Lazio por los octavos de final de la Coppa Italia 2025?

El delantero mexicano no podrá jugar el partido de octavos de final que afrontará su equipo en la Coppa Italia 2025.

Por Ramiro Canessa

Santiago Giménez no juega ante Lazio.
© Getty ImagesSantiago Giménez no juega ante Lazio.

Desde las 14:00 horas de la CDMX, Milan se enfrenta a Lazio por los octavos de final de la Coppa Italia 2025 en un duelo que promete mucha tensión. Ambos equipos llegan con la obligación de avanzar y seguir peleando por uno de los títulos más importantes del futbol italiano.

Para este compromiso, Massimiliano Allegri no podrá contar con Santiago Giménez, una baja que pesa muchísimo en el ataque. El delantero mexicano continúa recuperándose de una lesión en el tobillo que arrastra desde hace varias semanas.

Giménez había comenzado su etapa en Italia con gran nivel, aportando goles y buenas actuaciones en varios encuentros. Su adaptación había sorprendido incluso a la prensa local, que destacaba su movilidad y jerarquía dentro del área. Sin embargo, el mismo bajó con el pasar de los meses y ahora la lesión lo frenó.

¿Cuándo volvería a jugar?

Hasta el momento, no hay una fecha definida para su regreso a las canchas, algo que preocupa al cuerpo técnico. Todo dependerá de cómo evolucione su tobillo durante los próximos días, ya que la zona sigue siendo delicada.

Allegri no quiere arriesgar una recaída que complique el resto de la temporada. Por eso, el mexicano continúa con trabajo diferenciado y controles diarios, para volver de la mejor manera.

