¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Lazio por la Serie A 2025-26?

Santiago Giménez no está presente en el partido de Milan ante Lazio por la Serie A. El motivo de su ausencia.

Por Patricio Hechem

Santiago Giménez no juega con Milan ante Lazio
Este fin de semana se juegan varios partidos atractivos en la Serie A de Italia. En este caso, Milan y Lazio se enfrentan en San Siro por la Jornada 13 del torneo en lo que se espera que sea un duelo atractivo, el cual comienza a partir de las 13:45hs (CDMX).

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri tiene la oportunidad de quedar como líder, al menos de manera momentánea, si le gana a Lazio este sábado. La noticia negativa en México es que Santiago Giménez no dirá presente en el partido por la Serie A.

Este será el cuarto partido que se pierda el delantero de la Selección Mexicana con el Milan. Santiago Giménez viene arrastrando molestias en su tobillo derecho que no le permitían estar al 100% desde lo físico en los últimos meses, un detalle que explica su baja de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez?

De esta manera, el ‘Bebote’ ya no jugó frente a Roma, Parma e Inter y ahora tampoco lo hará contra Lazio. No obstante, de acuerdo a lo revelado por Massimiliano Allegri, se espera que el futbolista del Tri vuelva a estar disponible el próximo juego.

Santi Giménez debería volver poco a poco al equipo la próxima semana“, detalló el entrenador del Milan en la conferencia de prensa previa al encuentro ante Lazio. El club rossonero se encuentra en un buen momento y Santiago Giménez podría aprovecharlo en su regreso.

En síntesis

El detalle que pone en peligro el amistoso entre México y la Portugal de Cristiano Ronaldo

El detalle que pone en peligro el amistoso entre México y la Portugal de Cristiano Ronaldo

  • Santiago Giménez es baja ante Lazio por molestias en su tobillo derecho.
  • Es el cuarto partido consecutivo que se pierde tras Roma, Parma e Inter.
  • Massimiliano Allegri confirmó que el delantero debería regresar la próxima semana.
Patricio Hechem
