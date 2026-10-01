Alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bosnia y Herzegovina vs. Suecia este viernes 2 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bosnia y Herzegovina y Suecia
Bosnia y Herzegovina viene de ganarle 4-2 a Rumania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Suecia viene de ganarle 3-1 a Polonia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia
Bosnia y Herzegovina (4-2-3-1): Martin Zlomislić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Haris Tabaković, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarević. DT: Sergej Barbarez.
Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelof, Carl Starfelt, Daniel Svensson, Besfort Zeneli, Lucas Bergvall, Sebastian Nanasi, Hugo Bolin, Viktor Gyokeres, Paulos Abraham. DT: Graham Potter.
Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Mladen Jurkas, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Zinedin Smajlović, Luka Duric, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Salko Hamzić, Ivan Šunjić, Ajdin Hasić, Stjepan Radeljić.
Suplentes de Suecia: Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Patrik Walemark, Noel Tornqvist, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, John Mellberg, Williot Swedberg, Hampus Skoglund, Jesper Karlstrom, Hugo Larsson, Alexander Bernhardsson, Melker Ellborg, Felix Beijmo, Ken Sema, Samuel Dahl.
La previa de Bosnia y Herzegovina y Suecia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 1 cruces — Bosnia y Herzegovina ganó 0, Suecia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 29/05/2010: Suecia 4-2 Bosnia y Herzegovina
- Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Polonia, lunes 5 de octubre
- Próximo partido de Suecia: vs. Rumania, lunes 5 de octubre