Darío Benedetto ya tendría un interesado para el 2027 ¿y Barcelona?

Darío Benedetto acaba contrato con Barcelona SC y ya hay una posibilidad para que el delantero argentino continúe su carrera.

Darío Benedetto termina su contrato con Barcelona SC en diciembre de 2026 y el club ya habría tomado una decisión sobre su futuro. El delantero argentino, que llegó como uno de los grandes refuerzos de la temporada, y la directiva decidió la postura de su club.

La intención de la dirigencia sería renovar el contrato de Benedetto para que continúe durante la próxima temporada. El propio delantero ya había manifestado meses atrás que volvió a disfrutar del fútbol y que tenía ganas de seguir jugando.

La propuesta contemplaría un año más de contrato, además de una mejora salarial. Benedetto pasaría a recibir cerca de 20.000 dólares mensuales, cifra superior a los aproximadamente 15.000 dólares que se le atribuyen actualmente.

Barcelona SC, sin embargo, buscará incorporar otro delantero para ampliar sus alternativas ofensivas. La idea sería que Tomás Martínez continúe como titular, mientras Benedetto tenga un rol importante dentro de la plantilla.

Pese a llegar después de un período de poca actividad y con 36 años, Benedetto se convirtió en una de las figuras de Barcelona SC durante 2026. El argentino recuperó protagonismo con goles y buenas actuaciones, hasta convertirse en una pieza importante del ataque amarillo.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Barcelona SC – Darío Benedetto. Foto: IMAGO.

En resumen