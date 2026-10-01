Darío Benedetto ya tendría un interesado para el 2027 ¿y Barcelona?

Darío Benedetto termina su contrato con Barcelona SC en diciembre de 2026 y el club ya habría tomado una decisión sobre su futuro. El delantero argentino, que llegó como uno de los grandes refuerzos de la temporada, y la directiva decidió la postura de su club.
La intención de la dirigencia sería renovar el contrato de Benedetto para que continúe durante la próxima temporada. El propio delantero ya había manifestado meses atrás que volvió a disfrutar del fútbol y que tenía ganas de seguir jugando.
La propuesta contemplaría un año más de contrato, además de una mejora salarial. Benedetto pasaría a recibir cerca de 20.000 dólares mensuales, cifra superior a los aproximadamente 15.000 dólares que se le atribuyen actualmente.
Barcelona SC, sin embargo, buscará incorporar otro delantero para ampliar sus alternativas ofensivas. La idea sería que Tomás Martínez continúe como titular, mientras Benedetto tenga un rol importante dentro de la plantilla.
Pese a llegar después de un período de poca actividad y con 36 años, Benedetto se convirtió en una de las figuras de Barcelona SC durante 2026. El argentino recuperó protagonismo con goles y buenas actuaciones, hasta convertirse en una pieza importante del ataque amarillo.
Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre
Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.
Fueron criticados en la fecha FIFA y Marcelo Gallardo los podría dejar fuera de la Selección de Ecuador
Barcelona SC – Darío Benedetto. Foto: IMAGO.
En resumen
- Darío Benedetto estaría despertando el interés de un equipo con miras a la temporada 2027, situando nuevamente su nombre en la agenda del mercado sudamericano.
- El entorno de Barcelona SC aparece involucrado en la conversación, analizando el impacto de sumar o disputar a un atacante de amplia jerarquía internacional.
- La noticia genera alta repercusión mediática, activando las especulaciones sobre la configuración de la plantilla ‘torera’ para los próximos torneos.