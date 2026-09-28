Alineaciones de Bulgaria y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Bulgaria vs. Estonia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bulgaria y Estonia

Bulgaria viene de caer 1-2 ante Luxemburgo y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Estonia viene de empatar 1-1 con Islandia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Bulgaria y Estonia

Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Dimitar Velkovski, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Asen Chandarov, Ilia Gruev, Emil Tsenov, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Georgi Rusev. DT: Aleksandar Dimitrov.

Estonia (5-4-1): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Maksim Paskotši, Mihkel Ainsalu, Markus Poom, Kevor Palumets, Mattias Käit, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.

Suplentes de Bulgaria: Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Andrian Kraev, Stanislav Ivanov, Dimitar Mitov, Stefan Velkov, Marin Petkov, Martin Minchev, Kristiyan Balov, Kristiyan Stoyanov, Aleks Bozhev.

Suplentes de Estonia: Erko Tougjas, Robi Saarma, Markus Soomets, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Patrik Kristal, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.

La previa de Bulgaria y Estonia: todo lo que hay que saber

Día: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 2 cruces — Bulgaria ganó 1, Estonia ganó 0 y empataron 1

2 cruces — Bulgaria ganó 1, Estonia ganó 0 y empataron 1 Último antecedente: 06/09/2003: Bulgaria 2-0 Estonia

06/09/2003: Bulgaria 2-0 Estonia Próximo partido de Bulgaria: vs. Islandia, sábado 3 de octubre

vs. Islandia, sábado 3 de octubre Próximo partido de Estonia: vs. Luxemburgo, sábado 3 de octubre