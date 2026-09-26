Alineaciones de Dinamarca y Gales por la Liga de Naciones: formaciones probables

Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Dinamarca vs. Gales este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Dinamarca y Gales

Dinamarca viene de caer 2-3 ante Noruega y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Gales viene de caer 0-1 ante Portugal y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Dinamarca y Gales

Dinamarca (4-2-3-1): Filip Jörgensen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Rasmus Kristensen, Victor Mow Froholdt, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard, Patrick Dorgu. DT: Brian Riemer.

Gales (4-4-2): Danny Ward, Jay DaSilva, Ben Davies, Ben Cabango, Neco Williams, Brennan Johnson, Joshua Sheehan, Ethan Ampadu, David Brooks, Jordan James, Lewis Koumas. DT: Craig Bellamy.

Suplentes de Dinamarca: Andreas Jungdal, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson, Gustav Isaksen, Thomas Jorgensen, Adam Daghim, Mads Bidstrup, Victor Bak, Mads Hermansen, Anton Gaaei, Kasper Waarst Hogh, Albert Gronbaek.

Suplentes de Gales: David Cornell, Chris Mepham, Wes Burns, Liam Cullen, Kieffer Moore, Connor Roberts, Rhys Norrington-Davies, Mark Harris, Sorba Thomas, Daniel James, Tom King, Joel Colwill.

La previa de Dinamarca y Gales: todo lo que hay que saber

Día: domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España

10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España Historial: 11 cruces — Dinamarca ganó 7, Gales ganó 4 y empataron 0

11 cruces — Dinamarca ganó 7, Gales ganó 4 y empataron 0 Último antecedente: 26/06/2021: Gales 0-4 Dinamarca

26/06/2021: Gales 0-4 Dinamarca Próximo partido de Dinamarca: vs. Portugal, jueves 1 de octubre

vs. Portugal, jueves 1 de octubre Próximo partido de Gales: vs. Noruega, jueves 1 de octubre