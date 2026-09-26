Alineaciones de Dinamarca y Gales por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Dinamarca vs. Gales este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Dinamarca y Gales
Dinamarca viene de caer 2-3 ante Noruega y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Gales viene de caer 0-1 ante Portugal y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Dinamarca y Gales
Dinamarca (4-2-3-1): Filip Jörgensen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Rasmus Kristensen, Victor Mow Froholdt, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard, Patrick Dorgu. DT: Brian Riemer.
Gales (4-4-2): Danny Ward, Jay DaSilva, Ben Davies, Ben Cabango, Neco Williams, Brennan Johnson, Joshua Sheehan, Ethan Ampadu, David Brooks, Jordan James, Lewis Koumas. DT: Craig Bellamy.
Suplentes de Dinamarca: Andreas Jungdal, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson, Gustav Isaksen, Thomas Jorgensen, Adam Daghim, Mads Bidstrup, Victor Bak, Mads Hermansen, Anton Gaaei, Kasper Waarst Hogh, Albert Gronbaek.
Suplentes de Gales: David Cornell, Chris Mepham, Wes Burns, Liam Cullen, Kieffer Moore, Connor Roberts, Rhys Norrington-Davies, Mark Harris, Sorba Thomas, Daniel James, Tom King, Joel Colwill.
La previa de Dinamarca y Gales: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 11 cruces — Dinamarca ganó 7, Gales ganó 4 y empataron 0
- Último antecedente: 26/06/2021: Gales 0-4 Dinamarca
- Próximo partido de Dinamarca: vs. Portugal, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Gales: vs. Noruega, jueves 1 de octubre