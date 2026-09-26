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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Dinamarca vs. Gales por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Denmark vs. Wales, Liga de Naciones
Denmark vs. Wales, Liga de Naciones

Dinamarca y Gales llegan golpeados a este domingo 27 de septiembre, los dos sin puntos tras la primera fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno arrancó como esperaba y el partido es una chance de reacomodarse antes de que la tabla se complique. Dinamarca parte como favorita, pero el funcionamiento reciente de ambos deja dudas.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca cayó 2-3 como visitante ante Noruega en su debut de esta Liga de Naciones, un traspié que la dejó sin puntos en el arranque. Antes de eso, en junio, había cerrado bien: ganó 2-1 de local ante Ucrania y empató sin goles como visitante frente a RD del Congo, así que no todo son malas noticias en su presente.

Gales tampoco pudo puntuar en la fecha inicial: perdió 0-1 como visitante ante Portugal. El equipo galés viene de un semestre irregular, con derrota ante Rumania y un empate de local frente a Ghana en junio, y necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase se le escape.

El historial entre Dinamarca y Gales

El historial favorece claramente a Dinamarca, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos ante Gales, con 4 triunfos galeses y ningún empate en la cuenta. En materia de goles también manda el equipo escandinavo, con 16 anotados contra 9 recibidos.

El duelo más reciente fue en 2021, cuando Gales cayó 0-4 en su cancha, y antes de eso Dinamarca también se impuso 2-0 en 2018. La tendencia de los últimos cruces marca una clara diferencia a favor de los daneses.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
26/06/2021 Gales vs. Dinamarca 0-4 UEFA European Championship
16/11/2018 Gales vs. Dinamarca 1-2 UEFA Nations League
09/09/2018 Dinamarca vs. Gales 2-0 UEFA Nations League
19/11/2008 Dinamarca vs. Gales 0-1 Friendlies
09/06/1999 Gales vs. Dinamarca 0-2 UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1998 Dinamarca vs. Gales 1-2 UEFA European Championship Qualifiers
11/09/1990 Dinamarca vs. Gales 1-0 Friendlies
14/10/1987 Dinamarca vs. Gales 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
09/09/1987 Gales vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
01/12/1965 Gales vs. Dinamarca 4-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Gibraltar vs. Andorra Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Dinamarca suma 0 puntos en el torneo.
  • Gales suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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