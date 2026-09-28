Alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovaquia vs. Kazajistán este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia viene de ganarle 2-0 a Moldavia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Kazajistán viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Ivan Schranz, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Adrián Kaprálik.
Kazajistán (4-3-3): Stas Pokatilov, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Aleksandr Mrynskiy, Bauyrzhan Islamkhan, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Galymzhan Kenzhebek, Artur Shushenachev, Zhasulan Amir. DT: John van 't Schip.
Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Michal Faško, Denis Vavro, Martin Valjent, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Leo Sauer, Róbert Boženík, Erik Prekop, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Dominik Takáč.
Suplentes de Kazajistán: Sergiy Malyi, Arsen Ashirbek, Aleksandr Shirobokov, Bekkhan Shayzada, Nauryzbek Zhagorov, Erkin Tapalov, Aleksandr Zarutskiy, Stanislav Basmanov, Ramazan Karimov, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Ismail Bekbolat.
La previa de Eslovaquia y Kazajistán: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 2 cruces — Eslovaquia ganó 0, Kazajistán ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 13/06/2022: Kazajistán 2-1 Eslovaquia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Islas Feroe, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Kazajistán: vs. Moldavia, viernes 2 de octubre