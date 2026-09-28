Alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Eslovaquia y Kazajistán se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Eslovaquia vs. Kazajistán este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Eslovaquia y Kazajistán

Eslovaquia viene de ganarle 2-0 a Moldavia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Kazajistán viene de empatar 1-1 con Islas Feroe y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán

Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Ivan Schranz, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Adrián Kaprálik.

Kazajistán (4-3-3): Stas Pokatilov, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Aleksandr Mrynskiy, Bauyrzhan Islamkhan, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Galymzhan Kenzhebek, Artur Shushenachev, Zhasulan Amir. DT: John van 't Schip.

Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Michal Faško, Denis Vavro, Martin Valjent, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Leo Sauer, Róbert Boženík, Erik Prekop, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Dominik Takáč.

Suplentes de Kazajistán: Sergiy Malyi, Arsen Ashirbek, Aleksandr Shirobokov, Bekkhan Shayzada, Nauryzbek Zhagorov, Erkin Tapalov, Aleksandr Zarutskiy, Stanislav Basmanov, Ramazan Karimov, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Ismail Bekbolat.

La previa de Eslovaquia y Kazajistán: todo lo que hay que saber

Día: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 2 cruces — Eslovaquia ganó 0, Kazajistán ganó 2 y empataron 0

2 cruces — Eslovaquia ganó 0, Kazajistán ganó 2 y empataron 0 Último antecedente: 13/06/2022: Kazajistán 2-1 Eslovaquia

13/06/2022: Kazajistán 2-1 Eslovaquia Próximo partido de Eslovaquia: vs. Islas Feroe, viernes 2 de octubre

vs. Islas Feroe, viernes 2 de octubre Próximo partido de Kazajistán: vs. Moldavia, viernes 2 de octubre