Alineaciones de Alemania y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Alemania vs. Grecia este domingo 27 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Alemania y Grecia

Alemania viene de empatar 1-1 con Países Bajos y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Grecia viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Alemania y Grecia

Alemania (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen, Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Joshua Kimmich, Younes Ebnoutalib, Kevin Schade, Karim Adeyemi.

Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Georgios Vagiannidis, Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Vangelis Pavlidis, Charalampos Kostoulas. DT: Ivan Jovanović.

Suplentes de Alemania: Yann Bisseck, Maximilian Rosenfelder, Yannick Engelhardt, Finn Dahmen, Josha Vagnoman, Anton Stach, Chris Fuhrich, Serge Gnabry, Alexander Nuebel, Hennes Behrens, Jonathan Burkardt, Florian Wirtz.

Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Konstantinos Koulierakis, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Anastasios Douvikas, Christos Mandas, Thanasis Androutsos, Andrews Tetteh, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Georgios Kyriakopoulos, Christos Mouzakitis.

La previa de Alemania y Grecia: todo lo que hay que saber

Día: domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 10 cruces — Alemania ganó 7, Grecia ganó 0 y empataron 3

10 cruces — Alemania ganó 7, Grecia ganó 0 y empataron 3 Último antecedente: 07/06/2024: Alemania 2-1 Grecia

07/06/2024: Alemania 2-1 Grecia Próximo partido de Alemania: vs. Serbia, jueves 1 de octubre

vs. Serbia, jueves 1 de octubre Próximo partido de Grecia: vs. Países Bajos, jueves 1 de octubre