Alineaciones de Alemania y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Alemania vs. Grecia este domingo 27 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Alemania y Grecia
Alemania viene de empatar 1-1 con Países Bajos y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Grecia viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Alemania y Grecia
Alemania (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen, Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Joshua Kimmich, Younes Ebnoutalib, Kevin Schade, Karim Adeyemi.
Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Georgios Vagiannidis, Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Vangelis Pavlidis, Charalampos Kostoulas. DT: Ivan Jovanović.
Suplentes de Alemania: Yann Bisseck, Maximilian Rosenfelder, Yannick Engelhardt, Finn Dahmen, Josha Vagnoman, Anton Stach, Chris Fuhrich, Serge Gnabry, Alexander Nuebel, Hennes Behrens, Jonathan Burkardt, Florian Wirtz.
Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Konstantinos Koulierakis, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Anastasios Douvikas, Christos Mandas, Thanasis Androutsos, Andrews Tetteh, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Georgios Kyriakopoulos, Christos Mouzakitis.
La previa de Alemania y Grecia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 10 cruces — Alemania ganó 7, Grecia ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 07/06/2024: Alemania 2-1 Grecia
- Próximo partido de Alemania: vs. Serbia, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Grecia: vs. Países Bajos, jueves 1 de octubre