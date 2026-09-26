Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Grecia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania busca reencontrarse con el triunfo este domingo 27 de septiembre, cuando reciba a Grecia por la segunda jornada de la Liga de Naciones. La selección alemana arrastra un empate que dejó dudas y no quiere otro tropiezo en su propia casa.

Los tres puntos importan para acomodarse en la tabla desde temprano, algo que ninguno de los dos logró del todo en la fecha inicial. Alemania quiere despegar del fondo de la zona y Grecia, que llega con envión, sueña con dar otro golpe fuera de sus fronteras.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Alemania no pudo pasar del empate 1-1 como visitante ante Países Bajos en su último compromiso, un resultado que la dejó con apenas un punto y en el puesto 27 entre 52 equipos. Antes de eso había igualado sin goles decisivos frente a Paraguay y cayó ante Ecuador, una seguidilla que no conforma a nadie en el black y que obliga a corregir el rumbo delante de su gente.

Grecia, en cambio, llega con otro ánimo después de ganarle 2-1 a Serbia jugando de visitante, un resultado que le dio los primeros tres puntos y la ubicó en la zona media de la tabla, en el puesto 16. Antes había perdido con Italia y empatado con Suecia, pero el triunfo reciente le cambia la cara al equipo griego, que viaja con la confianza de haber sumado de manera clara en su presentación.

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El historial entre Alemania y Grecia

El historial entre ambas selecciones es ampliamente favorable para Alemania: de los 10 partidos disputados, ganó 7, empató 3 y nunca perdió ante Grecia. La diferencia de gol también es contundente, 23 a 10, un número que refleja la superioridad histórica del equipo alemán en este cruce.

El antecedente más reciente es de 2024, cuando Alemania se impuso 2-1, y en los enfrentamientos previos la constante fue la misma: triunfos alemanes salpicados por algún empate, sin que Grecia haya podido celebrar una victoria en todo el historial registrado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 20/11/1960 Grecia vs. Alemania 0-3 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Gibraltar vs. Andorra Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Alemania suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Grecia suma 3 puntos en el torneo.