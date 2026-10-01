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Liga de Naciones

Alineaciones de Polonia y Rumania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Poland vs. Romania, Liga de Naciones
Poland vs. Romania, Liga de Naciones

Se viene Polonia vs. Rumania este viernes 2 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Polonia y Rumania

Polonia viene de caer 1-3 ante Suecia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Rumania viene de caer 2-4 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Polonia y Rumania

Polonia (3-4-3): Marcin Bulka, Jan Bednarek, Przemyslaw Wisniewski, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Piotr Zielinski, Wiktor Nowak, Matty Cash, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski, Sebastian Szymański. DT: Jan Urban.

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Rumania (4-4-2): Ionut Radu, Lisav Naif Eissat, Matei Cristian Ilie, Andrei Burca, Andrei Coubiș, Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Valentin Mihaila, Daniel Birligea.

Suplentes de Polonia: Tomasz Kedziora, Bartosz Slisz, Wojciech Mońka, Kacper Urbański, Robert Lewandowski, Karol Swiderski, Mateusz Kochalski, Michal Skoras, Marcel Regula, Przemyslaw Frankowski, Slawomir Abramowicz, Kacper Potulski.

Suplentes de Rumania: Tony Strata, Virgil Ghita, Tudor Baluta, Florin Tanase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Ottó Hindrich, Sebastian Andrei Borza, Valentin Cojocaru, Catalin Cirjan, David Matei, Olimpiu Morutan.

La previa de Polonia y Rumania: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 6 cruces — Polonia ganó 2, Rumania ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 10/06/2017: Polonia 3-1 Rumania
  • Próximo partido de Polonia: vs. Bosnia y Herzegovina, lunes 5 de octubre
  • Próximo partido de Rumania: vs. Suecia, lunes 5 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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