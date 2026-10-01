Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Suecia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina ganó 4-2 como visitante ante Rumania. El conjunto marcha 13° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Polonia.

Suecia viene de ganar 3-1 como local ante Polonia. El equipo ocupa el puesto 5 con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Rumania.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Suecia.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2010 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina 4-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Suecia suma 6 puntos en el torneo.