Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina recibe a Suecia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina ganó 4-2 como visitante ante Rumania. El conjunto marcha 13° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Polonia.
Suecia viene de ganar 3-1 como local ante Polonia. El equipo ocupa el puesto 5 con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Rumania.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia
Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Suecia.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 6 puntos en el torneo.