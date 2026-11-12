Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes Inglaterra le metió siete sin respuesta a Croacia, y ahora vuelven a cruzarse con la serie prácticamente decidida en la tabla de grupos. Para Croacia es casi una cuestión de orgullo después de ese golpe.

El Grupo quedó encaminado para Inglaterra, que llega con puntaje casi perfecto, pero el duelo directo siempre pesa más allá de la tabla y Croacia buscará borrar la imagen de la última vez que se vieron las caras.

La actualidad de ambos equipos

Inglaterra atraviesa un presente arrollador. Viene de ganarle 3-0 a República Checa de local, antes había goleado 7-0 a esta misma Croacia de visitante y en la fecha anterior también había sumado una victoria clara ante los checos. Cuatro partidos, nueve puntos y una diferencia de gol que habla de un equipo que no da respiro.

Croacia atraviesa un momento durísimo. Cayó 1-2 ante España como local, después sufrió ese 0-7 frente a Inglaterra y en la fecha previa también había perdido con los españoles. Está 41° entre 54 selecciones y llega a este partido necesitando revertir una imagen golpeada tras tres derrotas consecutivas.

El historial entre Inglaterra y Croacia

El historial entre ambas selecciones muestra una clara ventaja inglesa: de los 13 enfrentamientos, Inglaterra ganó ocho, Croacia se impuso en tres y hubo dos empates, con una diferencia de goles muy amplia a favor del conjunto inglés. El antecedente más reciente fue justamente esa goleada de 7-0, pero antes de eso también habían jugado un partido en junio que terminó 4-2 para Inglaterra, lo que confirma una tendencia que se repite en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Croacia vs. Inglaterra 0-7 UEFA Nations League 17/06/2026 Inglaterra vs. Croacia 4-2 FIFA World Cup 13/06/2021 Inglaterra vs. Croacia 1-0 UEFA European Championship 18/11/2018 Inglaterra vs. Croacia 2-1 UEFA Nations League 12/10/2018 Croacia vs. Inglaterra 0-0 UEFA Nations League 11/07/2018 Croacia vs. Inglaterra 2-1 FIFA World Cup 09/09/2009 Inglaterra vs. Croacia 5-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Croacia vs. Inglaterra 1-4 UEFA World Cup Qualifiers 21/11/2007 Inglaterra vs. Croacia 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Croacia vs. Inglaterra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis