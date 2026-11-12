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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

England vs. Croatia, Liga de Naciones
England vs. Croatia, Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes Inglaterra le metió siete sin respuesta a Croacia, y ahora vuelven a cruzarse con la serie prácticamente decidida en la tabla de grupos. Para Croacia es casi una cuestión de orgullo después de ese golpe.

El Grupo quedó encaminado para Inglaterra, que llega con puntaje casi perfecto, pero el duelo directo siempre pesa más allá de la tabla y Croacia buscará borrar la imagen de la última vez que se vieron las caras.

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra atraviesa un presente arrollador. Viene de ganarle 3-0 a República Checa de local, antes había goleado 7-0 a esta misma Croacia de visitante y en la fecha anterior también había sumado una victoria clara ante los checos. Cuatro partidos, nueve puntos y una diferencia de gol que habla de un equipo que no da respiro.

Croacia atraviesa un momento durísimo. Cayó 1-2 ante España como local, después sufrió ese 0-7 frente a Inglaterra y en la fecha previa también había perdido con los españoles. Está 41° entre 54 selecciones y llega a este partido necesitando revertir una imagen golpeada tras tres derrotas consecutivas.

El historial entre Inglaterra y Croacia

El historial entre ambas selecciones muestra una clara ventaja inglesa: de los 13 enfrentamientos, Inglaterra ganó ocho, Croacia se impuso en tres y hubo dos empates, con una diferencia de goles muy amplia a favor del conjunto inglés. El antecedente más reciente fue justamente esa goleada de 7-0, pero antes de eso también habían jugado un partido en junio que terminó 4-2 para Inglaterra, lo que confirma una tendencia que se repite en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Croacia vs. Inglaterra0-7UEFA Nations League
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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