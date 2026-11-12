Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes Inglaterra le metió siete sin respuesta a Croacia, y ahora vuelven a cruzarse con la serie prácticamente decidida en la tabla de grupos. Para Croacia es casi una cuestión de orgullo después de ese golpe.
El Grupo quedó encaminado para Inglaterra, que llega con puntaje casi perfecto, pero el duelo directo siempre pesa más allá de la tabla y Croacia buscará borrar la imagen de la última vez que se vieron las caras.
La actualidad de ambos equipos
Inglaterra atraviesa un presente arrollador. Viene de ganarle 3-0 a República Checa de local, antes había goleado 7-0 a esta misma Croacia de visitante y en la fecha anterior también había sumado una victoria clara ante los checos. Cuatro partidos, nueve puntos y una diferencia de gol que habla de un equipo que no da respiro.
Croacia atraviesa un momento durísimo. Cayó 1-2 ante España como local, después sufrió ese 0-7 frente a Inglaterra y en la fecha previa también había perdido con los españoles. Está 41° entre 54 selecciones y llega a este partido necesitando revertir una imagen golpeada tras tres derrotas consecutivas.
El historial entre Inglaterra y Croacia
El historial entre ambas selecciones muestra una clara ventaja inglesa: de los 13 enfrentamientos, Inglaterra ganó ocho, Croacia se impuso en tres y hubo dos empates, con una diferencia de goles muy amplia a favor del conjunto inglés. El antecedente más reciente fue justamente esa goleada de 7-0, pero antes de eso también habían jugado un partido en junio que terminó 4-2 para Inglaterra, lo que confirma una tendencia que se repite en los últimos cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Croacia vs. Inglaterra
|0-7
|UEFA Nations League
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia
|4-2
|FIFA World Cup
|13/06/2021
|Inglaterra vs. Croacia
|1-0
|UEFA European Championship
|18/11/2018
|Inglaterra vs. Croacia
|2-1
|UEFA Nations League
|12/10/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|0-0
|UEFA Nations League
|11/07/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|2-1
|FIFA World Cup
|09/09/2009
|Inglaterra vs. Croacia
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Croacia vs. Inglaterra
|1-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/11/2007
|Inglaterra vs. Croacia
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Croacia vs. Inglaterra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.