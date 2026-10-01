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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones

Islas Feroe recibe a Eslovaquia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Islas Feroe empató 1-1 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 30° con 2 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Kazajistán.

Eslovaquia viene de ganar 2-1 como local ante Kazajistán. El equipo ocupa el puesto 6 con 6 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Moldavia.

El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Eslovaquia.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/10/1996Eslovaquia vs. Islas Feroe3-0UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Islas Feroe vs. Eslovaquia1-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Islas Feroe suma 2 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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