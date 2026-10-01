Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Eslovaquia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Islas Feroe empató 1-1 como visitante ante Moldavia. El conjunto marcha 30° con 2 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Kazajistán.

Eslovaquia viene de ganar 2-1 como local ante Kazajistán. El equipo ocupa el puesto 6 con 6 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Moldavia.

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El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Eslovaquia.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis