Alineaciones de Suecia y Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Suecia viene de ganarle 1-0 a Rumania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Bosnia y Herzegovina viene de ganarle 1-0 a Polonia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Suecia y Bosnia y Herzegovina
Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Daniel Svensson, Gabriel Gudmundsson, Hugo Larsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Anthony Elanga, Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Sebastian Nanasi. DT: Graham Potter.
Bosnia y Herzegovina (3-5-2): Martin Zlomislić, Amar Dedić, Ivan Bašić, Sead Kolašinac, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Armin Gigović, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Haris Tabaković, Kerim Alajbegović. DT: Sergej Barbarez.
Suplentes de Suecia: Felix Beijmo, Alexander Bernhardsson, Hjalmar Ekdal, Jesper Karlström, Genesis Antwi, Dejan Kulusevski, Alieu Njie, Benjamin Nygren, Eric Smith, Elliot Stroud, Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström.
Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Samed Baždar, Dženis Burnić, Matej Deket, Salko Hamzić, Mladen Jurkas, Ermin Mahmić, Arjan Malić, Amar Memić, Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić.
La previa de Suecia y Bosnia y Herzegovina: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 2 cruces — Suecia ganó 1, Bosnia y Herzegovina ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2026: Bosnia y Herzegovina 1-1 Suecia
- Próximo partido de Suecia: vs. Polonia, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Rumania, martes 17 de noviembre