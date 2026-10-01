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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones

Letonia recibe a Montenegro este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Letonia empató 0-0 como local ante Chipre. El conjunto marcha 45° con 1 punto. Antes perdió 0-2 como visitante ante Armenia.

Montenegro viene de ganar 3-2 como visitante ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Chipre.

El historial entre Letonia y Montenegro

Letonia y Montenegro se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Montenegro y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-02021/2022
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-22021/2022

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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