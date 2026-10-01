Jorge Jesús, Ten Hag o Rafa Benitez: los principales enfrentamientos de Cristiano Ronaldo con sus entrenadores

Jorge Jesús no es ni mucho menos el único con el cual se ha enfrentado Cristiano Ronaldo. Varios casos en esta década.

Portugal arde. La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesús ha desatado una crisis sin precedentes en el combinado europeo. Pero ni mucho menos es la primera vez que el máximo anotador en la historia del país se enfrenta con sus entrenadores. Durante la última década se han dado escenarios similares al que vive el vigente campeón de la UEFA Nations League.

Jorge Jesús es el último en sumarse a una lista que empezó a crecer desde el año 2015. En aquel momento, Cristiano Ronaldo se encontraba en un Real Madrid que, luego de la salida de Carlo Ancelotti, apostó por Rafa Benítez. Español y portugués nunca llegaron a coincidir en conceptos futbolísticos. La mala relación entre ambos estuvo vigente durante todo un ciclo que no se alargó más allá de 6 meses en la Casa Blanca. El hecho de que el estratega quisiera mejorar por medio de vídeos los desmarques del jugador supuso el estallido de todo.

Entre 2021 y 2022 es seguramente el periodo donde todo terminó de estallar. Cristiano Ronaldo terminaría enfrentado con sus dos últimos entrenadores en el Manchester United. Con Erik ten Hag llegó a negarse a entrar en un encuentro contra el Tottenham en los minutos finales. Si hablamos de la figura de Ralf Rangnick, CR7 llegó incluso a cuestionar de manera tajante sus cualidades para ser el DT de los Diablos Rojos.

“Después de que el club despidiera a Solskjaer, trajeron a Ralf Rangnick, que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es entrenador… Si no eres ni entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe en Manchester United?”, había agregado el portugués, siendo duro con el DT austriaco. Todo esto en la entrevista que dio a Piers Morgan después de su salida del club.

Rangnick, otro de los DTs con los que CR7 tuvo problemas en esta década: GETTY

Hasta en Portugal hemos visto enfrentamientos de Cristiano Ronaldo con sus entrenadores. Si bien con Roberto Martínez hubo paz, tanto Jorge Jesús como Fernando Santos sufrieron por sus decisiones técnicas alrededor del delantero. Este último lo dejó como suplente en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 frente a Marruecos. Fue el momento del final de una relación que no nos olvidemos que ya le había dado dos títulos al país. A la espera de nuevos acontecimientos, en Portugal dan por hecho que CR7 no vuelve más.

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La trama CR7 empezó tras el Mundial

Reporta el Diario AS que toda la Federación Portuguesa esperaba por el retiro del delantero después de la Copa del Mundo. Entendían que era el momento ideal para un cambio de dirección en el combinado nacional. También que varios de los candidatos a quedarse con el puesto que finalmente sería para Jorge Jesús preguntaron qué rol debería tener Cristiano Ronaldo. El final de la historia ya lo conocemos todos.

La prensa portuguesa apunta en estas horas que el delantero no volverá a jugar con su selección. Las supuestas promesas incumplidas por parte de Jorge Jesús en cuanto a su rol contra Dinamarca supusieron el estallido general de la concentración. Cristiano Ronaldo anunció por medio de sus redes sociales que más pronto que tarde explicará los motivos de todo lo ocurrido en las últimas horas.

Datos claves

Cristiano Ronaldo suma conflictos con entrenadores como Rafa Benítez , Erik ten Hag y Jorge Jesús .

suma conflictos con entrenadores como , y . Cristiano Ronaldo criticó públicamente a Ralf Rangnick en su entrevista con Piers Morgan .

criticó públicamente a en su entrevista con . Fernando Santos dejó como suplente a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022.