Los Angeles Lakers logró un récord nunca antes visto en la historia de la NBA al ser el primer equipo que clasifica a los Playoffs luego de iniciar la temporada con marca de dos victorias y 10 derrotas. Uno de los principales responsables de este logro seguirá siendo compañero de LeBron James al firmar por US$53 millones, y luego de eso, llegó la confesión sobre jugar contra Stephen Curry: “Es un infierno”.

De todo y para todos. Después de no ser elegido en el Draft 2021, Austin Reaves llegó a los Lakers y en tan solo la segunda temporada en la NBA se ganó tanto un lugar en el quinteto titular como la confianza de LeBron. Además, el escolta fue una de las figuras en la victoria contra Curry y los Warriors en las semifinales de los Playoffs 2023.

Les dio de su propia medicina. Reaves terminó con un promedió por juego de 14.3 puntos y una efectividad del 45.2% en triples durante la victoria de Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors tras seis juegos en la Postemporada NBA 2023. El equipo californiano no podía perder a una de sus joyas, le dio un contrato millonario y la confesión sobre Stephen Curry estaba por llegar.

Firmó con Lakers por US$53 millones y confesó lo que es jugar vs. Curry: ‘Es un infierno’

Los Angeles Lakers firmó a Austin Reaves con un contrato por cuatro años y más de $53 millones de dólares con una opción jugador para la temporada NBA 2026-27. Luego de eso, la figura emergente del equipo californiano estuvo en el podcast ‘All The Smoke’ (Todo el Humo) y confesó lo que sintió al jugar contra Stephen Curry. ¡La sinceridad ante todo!

“Honestamente, es un infierno. Solo por como se mueve sin balón. Quiero decir, honestamente también es su sistema. Le queda a la perfección. Literalmente, nunca puedes relajarte. Recuerdo el juego 1 y 2 persiguiéndolo a él y a Klay (Thompson), y no pude hacer un tiro. Todos me miran como: ‘¿Por qué no puedes hacer un tiro?’ Yo digo: ‘No tengo piernas’. Pero sí, su enfoque del juego es especial. Solo la forma en que ve el juego y la forma en que lo hace. Fue muy divertido jugar con ellos. Obviamente feliz de haber ganado. Pero fue un infierno defenderlo”, afirmó Reaves en el podcast ‘All The Smoke’ (Todo el Humo) sobre enfrentar a Curry.