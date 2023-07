Lo dijeron los expertos… LeBron James le puso fin a los rumores sobre retirarse de la NBA, y cuando se mostraba cada vez más enfocado en su temporada número 21, la estrella de Los Angeles Lakers recibió el duro golpe que salió de los 10 mejores jugadores en la actualidad y estallló la polémica en toda la liga.

Mientras que LeBron fue eliminado con los Lakers en las Finales de la Conferencia Oeste 2023, la NBA proclamó a un nuevo rey en Nikola Jokic tras terminar con un promedio por juego de 30.2 puntos, 14 rebotes y 7.2 asistencias, en la gran final que ganó Denver Nuggets.

El portal The Ringer (El Timbre) publicó la lista de los 125 mejores jugadores en la actual NBA con base al impacto que generan en el mejor baloncesto del mundo y el primer lugar fue para Jokic. Stephen Curry se quedó con la segunda posición y una de las mayores sorpresas se la llevó LeBron James al quedar como el jugador número 12 más destacado en la actualidad.

“Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y aún una fuerza dominante capaz de sobresalir en cualquier rol”, publicó el portal The Ringer a la hora de considerar a LeBron por fuera de los 10 mejores jugadores en la actual NBA. Esto no le gustó para nada a un analista de la talla de Stephen A. Smith, de ESPN, y por ese motivo decidió que estallara la polémica en toda la liga.

“The Ringer sale con los 25 mejores jugadores de la NBA. Vi la lista. Jokic es el número, no hay problema. Steph Curry el número 2, no hay problema. Giannis Antetokounmpo en el número 3, no hay problema. Tengo un problema en el número 8, Kawhi Leonard, porque no se presenta a trabajar, ¿es un requisito? Jimmy Butler número 9. ¿Por delante de Devin Booker, por delante de Anthony Davis? No, no puedo hacer eso. Por delante de LeBron James. LeBron tiene que estar en tu Top-5. ¿Damian Lillard por detrás de Jimmy Butler? Ja Morant 18? No hay 18 jugadores en la NBA mejores que Ja Morant”, sostuvo Stephe A. Smith en su canal de YouTube.

