Desafío visual: el 99% no encuentra la palabra MUERTOS en menos de 15 segundos

En Bolavip nos encantan los desafíos para que ejercites tu mente. En este caso, te trajimos una nueva sopa de letras y tendrás solamente 15 segundos para encontrar la palabra MUERTOS en ella. Como en cada uno de estos juegos, deberás ubicarla de manera vertical, horizontal, diagonal, recta, al revés o con la combinación de dos de estas características. La mayoría necesita más tiempo para poder visualizar la palabra ¿Podrás hacerlo en el tiempo estipulado? ¡Adelante!

+Encuentra la palabra MUERTOS en 15 segundos

Debes intentar encontrar la palabra MUERTOS en 15 segundos o menos. Creemos que es tiempo suficiente para lograr ubicarla. ¡Demuestra qué tan rápido eres!

+Dónde está la palabra MUERTOS: solución

Debemos reconocer que 15 segundos a veces no son suficientes para ubicar una palabra, en este caso MUERTOS. Pero si lo lograste, no nos queda otra opción que felicitarte por pertenecer a los lectores más rápidos de internet. Y si no pudiste, o tardaste más de lo debido, aquí abajo te dejamos la respuesta, con la esperanza de que lo hagas mejor la próxima vez.

+Para qué sirve un reto viral

En Bolavip buscamos que intentes superarte y por eso te traemos los mejores retos virales de internet. Esta vez trajimos una sopa de letras donde había que buscar la palabra MUERTOS en 15 segundos o menos.