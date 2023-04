Andrea Guasch es una de las participantes más conocidas de 'Tu cara me suena'. Es una cantante catalana, que participó, durante su carrera, en los Disney Channel Games del canal infantil con todas las estrellas de la productora en Estados Unidos.

En ese momento conoció Hannah Montana, personaje que hizo Miley Cyrus, nada más y nada menos. También estuvo en el evento con celebridades como Selena Gómez y los Jonas Brothers.

Por otra parte, formó parte en los últimos años de grandes producciones como Peter Pan, Hoy No Me Puedo Levantar y La Llamada.

Sin embargo, te contamos, en esta nota, qué fue lo último de Guasch y qué pasó con Miley Cyrus.

¿Qué pasó con Andrea Guasch y Miley Cyrus?

En los últimos días, en Antena 3 hubo una nueva edición de 'Tu cara me suena', en donde muchos famosos tuvieron que interpretar a diferentes artistas internacionales.

Y en este, Guasch hizo un papel de Miley Cyrus, siendo de las mejores presentaciones de la noche. Pero lo que más sorpendió, más allá de esto, fue la confesión de Andrea sobre su relación con Cyrus.

"Hubo una época en la que éramos muy amigas. Me llamaba a las 3 de la mañana porque no entendíamos el cambio horario. Me contaba que le gustaba una persona".