Una vez más, te traemos otro desafío desde Bolavip para que pongas a prueba tu capacidad y rapidez mental. Un muy bajo porcentaje pudo lograr encontrar la palabra SERPIENTE en menos de 8 segundos. ¿Crees que puedes lograrlo? En la sopa de letras puede encontrarse tanto en vertical, horizontal, diagonal, al derecho o al revés. El reloj empezó a correr ¡Adelante!

+Descubre la palabra SERPIENTE en 8 segundos

Debes poner a prueba tu mente y encontrar la palabra SERPIENTE en 5 segundos. El tiempo es muy corto y ese es el desafío ¿Lo lograrás? El reloj acaba de empezar su cuenta regresiva.

+Solución: aquí está la palabra SERPIENTE

No importa si la encontraste o no, porque aquí te traemos la respuesta. Recuerda que si lo lograste formas parte de un porcentaje mínimo de humanos a los que le bastan solo 8 segundos para distinguir la palabra SERPIENTE. Y si no pudiste ¡No te aflijas! Ya tendremos más desafíos para poner a prueba tu mente.

+¿Qué es un reto viral?

Los retos virales se pueden encontrar todos los días en internet para poner a prueba tu inteligencia y rapidez. Esta vez, desde Bolavip de propusimos encontrar la palabra SERPIENTE con solamente 8 segundos.