Solo un ínfimo porcentaje lo logra. En esta oportunidad, te traemos una imagen con la palabra HIERBA repetida muchísimas veces. Pero hay un error, porque otra aparece como intrusa: HIERVA. Siginican cosas diferentes a pesar de sonar igual y te invitamos a que en menos de 7 segundos logres encontrarla. ¿Crees que puedes? El 95% necesita más tiempo o no la encuentra. Tendrás que observar con detenimiento, pero no demasiado ya que el tiempo podría no alcanzarte.

¿Cuál es la diferencia entre HIERBA Y HIERVA? La primera palabra hace referencia al pasto verde y la segunda es una de las múltiples conjugaciones del verbo hervir.

+Encuentra la palabra HIERVA en 7 segundos

Descubre la palabra HIERVA en solo 7 segundos. El tiempo es corto y el desafío es grande ¿Crees que puedes hacerlo? Puedes quedar entre el 5% más rápido o el 95% que no lo logró en tan pocos segundos. El reloj empezó a correr ¡Adelante!

+Dónde está la palabra HIERVA

Aquí abajo te mostramos donde estaba la palabra HIERVA. Si no conseguiste encontrarla en los 7 segundos que te dimos ¡no te aflijas! en el próximo desafío lo harás mucho mejor. Y si lo lograste, te enviamos desde Bolavip nuestras felicitaciones.

+Para qué sirven los retos virales

Los retos virales de internet están hechos para ejercitar tu mente y probar qué tan rápido eres. En este caso, te propusimos desde Bolavip buscar la palabra HIERVA con solo 7 segundos. Puedes formar del 5% más rápido en lograrlo o del 95% que necesita un poco más de tiempo para encontrarla.