Al igual que cualquier acertijo visual de difícil alta, se necesita mucha concentración y estar muy atento a los patrones de esta imagen. Deberás encontrar la letra “B” oculta dentro de esta imagen en 25 segundos.

Para eso, deberás prestar atención a los puntos de color que tienen un tono diferente a los demás. Los puntos de distinto color forman la letra escondida.

Descubre en 25 segundos la letra “B” en la imagen

Muy pocas personas superan este desafío. Deberás encontrar la letra “B” en solo 25 segundos en esta imagen.

Fuente: Genial.Guru

¿Cuáles son los beneficios de jugar un acertijo visual?

Hay muchos motivos por los cuales es recomendable jugar diferentes tipos de acertijos visuales. Este reto en particular, en el que deberás hallar una letra oculta en la imagen, permite mejorar la búsqueda de patrones.

Además, ayuda a entrenar la vista y practicar concentrarse durante un lapso de tiempo corto. ¿Podrás superar un desafío visual solo para expertos?

Respuesta para esta sopa de letras

No todos logran superar este desafío, por lo que no te preocupes de no conseguirlo. A continuación, podrás descubrir la respuesta: