¿La vuelta de Falcao a Millonarios tienta a otro histórico de la Selección Colombia para jugar juntos otra vez?

“Vamos siempre juntos…Vamos Millonarios!”, bajo este mensaje Radamel Falcao García confirmó su regreso a Bogotá y su segundo paso por el fútbol profesional colombiano. En horas de máxima expectativa alrededor de lo que supondrá el último paso de su carrera, otro ex miembro de la Selección Colombia se ofrece para unirse al proyecto embajador.

Sin ningún tipo de titubeo y por medio de sus redes sociales comentando la publicación que tanto el club embajador como Falcao hicieron de manera conjunta, Freddy Guarín volvió a ofrecer sus servicios para el equipo de la capital colombiana. Recordemos que ya tuvo un paso allá por el año 2021 y que su salida se vio marcada por episodios extradeportivos: “Llévame! jejeje. Vamos, vamos las veces que sea necesario hay que intentarlo”.

Pocos jugadores conocen tanto a Falcao y a sus éxitos en el viejo continente. En un Porto que dominaba toda Portugal y que incluso llegó a ganar el triplete con la Europa League, tanto Guarín como Falcao destacaron junto a James Rodríguez antes de lo que supondría el ascenso total de la Selección Colombia de cara al Mundial de Brasil 2014. El ex centrocampista de 39 años se encuentra retirado después de un último paso por el conjunto embajador y donde para el año 2021 era la gran apuesta del proyecto liderado por Alberto Gamero. Se ofrece para volver y sanar heridas del pasado.

Episodios relacionados con alcoholismo y con diferentes detenciones marcaron el final de la era Freddy Guarín en Bogotá. Meses atrás y en una extensa entrevista, reconocía el dolor por no haber podido terminar como esperaba en el equipo de sus amores. Veremos qué reacción tiene la directiva embajadora y Falcao alrededor de la posibilidad de volver a contar con el ex Inter de Milán en sus filas.

Guarín se ofrece a Millonarios tras el fichaje de Falcao: GETTY

“Tengo mucho dolor y no lo he sanado, estoy en ese proceso, porque me duele haber dejado a Millonarios, a mi club. Me duele muchísimo, porque yo estaba con mucha ilusión. Es una experiencia que tenía que vivir de esa forma. Millonarios fue una experiencia linda que, desafortunadamente, no sucedió como yo personalmente quería, como los hinchas querían, como el club quería. Debo decirle a ese seguidor una disculpa porque la verdad era una ilusión que teníamos todos y no la concretamos de la mejor manera”, reflexiones del propio Freddy Guarín alrededor de uno de los momentos más difíciles de su vida y antes de empezar un camino de sanación de varios años. Tiene 39 años ahora.

Gamero, el primer en felicitar a Falcao por su regreso

Fue el primer DT del Tigre y en una aventura por el fútbol colombiano donde Falcao en dos ocasiones se quedó solamente un gol de disputar la final del certamen. El actual entrenador del Deportivo Cali no dudó en felicitar a tantos Millonarios como al delantero por volver a unir sus caminos en medio de un mercado de pases donde los embajadores han traído fichas en prácticamente todas sus filas.

De la mano de Alberto Gamero Radamel anotó un total de 5 goles y quedó solamente a un tanto del equipo embajador en Pasto de meterse en una final donde finalmente Atlético Nacional sería campeón. El territorio cafetero segunda patas arriba por el retorno del Tigre: “Falcao es un ídolo en Colombia y en el mundo, esos jugadores engrandecen la Liga, bienvenido al FPC”.

