No es Luis Díaz: Barcelona puede quedarse con un titular del Bayern Múnich

El mercado de fichajes se juega en todo el viejo continente. Que se lo pregunten a un Bayern Múnich que asume semanas absolutamente fundamentales pensando en la siguiente campaña. Diferentes compañeros de Luis Díaz terminan contrato en el gigante de la Bundesliga. Uno de estos interesa al Barcelona donde siempre el colombiano ha manifestado su deseo de competir algún día.

Nos centremos puntualmente en la figura del Leon Goretzka. Un auténtico pilar de este Bayern Múnich que apenas ha perdido un encuentro en lo que vamos de temporada y que de la mano de Vincent Kompany ha recuperado algunas de sus mejores sensaciones. Diario Sport en Barcelona le sitúa como una hoja de vida que le encanta a ese Hansi Flick que lo potenciase como nunca durante la pandemia en Alemania. Juntos llegaron a ganar un sextete que todavía sigue en el recuerdo de todo el fútbol teutón.

Se trataría de una operación a coste cero teniendo en cuenta cómo Leon Goretzka termina contrato el próximo 30 de junio del año 2026. No es ni mucho menos el único activo que en Bayern Múnich tiene este tipo de situaciones contractuales hasta la fecha. Se le entendería en Barcelona, según las informaciones publicadas, como un buen activo para las rotaciones e igualmente como una experiencia más que necesaria para una plantilla cargada de jóvenes.

“No pienso dejar el club. Mi plan es, sin duda, jugar en el Bayern la próxima temporada. Quiero mucho al FC Bayern, a la gente de aquí, a mis compañeros”, han sido hasta la fecha las únicas declaraciones realizadas por el compañero de Luis Díaz. Ocurrieron a inicios de curso y antes de que Kompany moldease esa máquina que de momento apenas ha perdido un encuentro en lo que vamos de temporada. Por Barcelona gusta su nombre y no es la primera vez que se le relaciona con España. En un pasado no muy lejano ya sonaron tanto Real Madrid como Atlético de Madrid como potenciales destinos. Tiene solo 30 años.

Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Serge Gnabry (cerca de renovar hasta 2028), Raphael Guerreiro, Manuel Neuer o el préstamo de Nicolas Jackson son algunas de las hojas de vida que en este momento el equipo de Luis Díaz analiza renovar o no pensando en la siguiente temporada. En caso de que el centrocampista no reciba una oferta por parte del club de sus amores, por Cataluña esperan que reciba una propuesta formal para volver a unir caminos con Hansi Flick.

