Ganó tres veces el Balón de Oro y critica a quienes dicen que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi: “No saben de fútbol”

El debate alrededor de quién ha sido mejor futbolista entre Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi sigue vivo para algunos. A la espera de lo que ocurra en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA por el mes de junio, la realidad es que de momento el argentino se lleva la batalla en cuanto a su particular lucha con el portugués se refiere. Incluso, y para un tres veces ganador del Balón de Oro, nunca ha existido siquiera comparación entre ambos.

Antes de la llegada de Ronaldo Nazario, para muchos Marco Van Basten había sido el mejor delantero centro en toda la historia de este deporte. Un holandés que conquistó el mundo de la mano de AC Milán y al cual únicamente sus lesiones de rodilla le obligaron a retirarse cuando apenas superaba los 30 años. Nunca ha dudado sobre quién es el verdadero dueño de la rivalidad que ha marcado este siglo: “CR7 es un buen jugador, pero quienes dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol, ​​o lo dicen de mala fe. Messi es único. Imposible de imitar e imposible de repetir.

“Cristiano Ronaldo trabajó duro, pero ¿acaso la gente olvida que Lionel Messi también sigue jugando al fútbol? Tiene 38 años…Vive para su deporte tanto como Cristiano Ronaldo y trabajó igual de duro. Porque no se puede ser tan bueno como Messi a los 38 años sin trabajar duro”, más de sus reflexiones alrededor de un debate que entiende que no existe ni siquiera tiempos donde el portugués igualaba al argentino en cuanto a Balones de Oro se refiere.

Eso sí, para Marco Van Basten ninguno de ellos se encuentra ni siquiera entre los tres futbolistas más influyentes de toda la historia de este juego. Sus favoritos no remontan al siglo pasado e igualmente a la generación que cambió para siempre el curso de este deporte: “Para mí, los tres mejores de la historia son Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff. De niño quería ser como Cruyff, él era mi amigo, lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles”.

Van Basten no ve comparaciones entre Messi y CR7: GETTY

Cada uno tendrá su favorito, y por supuesto que lo que ocurra a lo largo del verano durante el Mundial de selecciones de la FIFA marcará el final de la rivalidad, pero voces como la de Marco Van Basten sentencia de momento un debate que muchos ven finalizado desde la consagración de Argentina en el estadio de Lusail frente a Francia en la final del Mundial allá por finales del año 2022. El tres veces ganador del Balón de Oro considera que CR7 no puede compararse con Messi.

Datos claves

