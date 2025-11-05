En Alianza Lima ya están trabajando para el plantel de la próxima temporada donde jugará la Copa Libertadores 2026 y buscará terminar con la hegemonía de Universitario, vigente tricampeón del fútbol peruano. Para ello, el arco podría tener novedades, puesto que Ángelo Campos podría salir. Para reemplazarlo, surgió el nombre de Carlos Cáceda, actual de FBC Melgar y la Selección Peruana.

Con Guillermo Viscarra consolidado como el arquero titular durante todo 2025, se busca darle competencia para 2026. Por eso, el nombre de Carlos Cáceda aparece como una opción fuerte, según han informado varios periodistas en las últimas horas. No sería el único nombre que interesa, pero esto permite confirmar que la salida de Ángelo Campos es una posibilidad que empieza a crecer.

Tal como informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max en L1 MAX, Alianza Lima está interesado en Carlos Cáceda, aunque aclaró que “están sondeando arqueros“. Por lo tanto, no hay una oferta formal para FBC Melgar por su actual guardameta.

¿Ángelo Campos a Melgar y Carlos Cáceda a Alianza Lima?

Carlos Cáceda podría ser una opción más que interesante para el arco de Alianza Lima. Se trata de un arquero con experiencia, que sabe lo que es jugar en un grande de Perú (por su paso por Universitario), que viene con continuidad en Melgar y también ha sido convocado a la Selección Peruana.

Sería un buen recambio para el ‘Billy’ Viscarra, consolidado como el titular, lo que motivaría también a una salida del club blanquiazul. “La información que tengo es que Ángelo Campos puede ir a Melgar porque no va a seguir en Alianza el año que viene“, comentó Rodríguez.

¿Puede haber un trueque a la vista? Desde el cuadro de Arequipa no quieren perder a Cáceda, sino que la llegada de Campos sería para también darle competencia. “Melgar lo quiere seguir teniendo en cuenta al tener contrato“, dijo la mencionada periodista. En tanto, el periodista Wilmer Robles Tadokoro dijo que el arquero de 34 años “está cómodo en el club”, dando a entender que no piensa en una salida.

