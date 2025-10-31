Es tendencia:
Alianza Lima 1-1 Melgar: a Paolo Guerrero le atajó un penal Cáceda, pero no falló en el rebote para anotar gol

Paolo Guerrero anotó el empate de Alianza Lima ante Melgar. Tras una falta que recibió dentro del área, aprovechó el rebote tras un penal atajado para el 1-1.

Por Hugo Avalos

Paolo Guerrero anotó el empate 1-1 tras aprovechar un rebote tras un penal.
© L1 MAXPaolo Guerrero anotó el empate 1-1 tras aprovechar un rebote tras un penal.

Llegó el empate rápido en Matute. Alianza Lima pudo igualar antes del final del primer tiempo ante FBC Melgar gracias a un gol de su goleador Paolo Guerrero. Luego del primer tanto de Bernardo Cuesta, apareció el ‘Depredador’ para anotar de rebote tras un penal atajado por Carlos Cáceda.

Antes de los 41 minutos, el árbitro Pablo López cobró penal de Horacio Orzán sobre el propio Paolo Guerrero. No intervino el VAR, ya que vio lo mismo que el juez: falta del mediocampista de Melgar contra el goleador de Alianza Lima. Pese a las protestas, la decisión se sostuvo.

La ejecución de Paolo Guerrero no fue fuerte y fue al palo izquierdo de Carlos Cáceda, quien se lo atajó. Sin embargo, pese a un rebote no de todo largo, el propio Paolo Guerrero lo aprovechó para marcar el empate 1-1 para Alianza Lima.

Para Paolo Guerrero fue su cuarto gol en este Torneo Clausura 2025 en su séptimo partido disputado (quinto como titular). A su vez, llegó a los 14 tantos en 34 encuentros en esta temporada, contando todas las competencias (Liga 1, Libertadores y Copa Sudamericana).

Tal como pasó en el primer tiempo, Melgar lo tuvo ganando sobre el final, pero Alianza Lima llegó al empate. Primero, Matías Lazo había adelantado al equipo de Juan Reynoso a los 27 minutos del complemento, luego de una jugada detenida.

Sin embargo, el ‘Dominó’ no lo aguantó. Tras un par de malas salidas de Carlos Cáceda, finalmente, Renzo Garcés marcó el gol agónico para un 2-2 que, para Alianza Lima, es un sabor muy agridulce.

Es que la pelea por el segundo lugar de la tabla Acumulada 2025 le hace perder terreno ante Sporting Cristal y ni hablar ante Cusco FC. Ambos equipos deben jugar tanto el sábado como el domingo, respectivamente, y si se suman complicarán a los dirigidos por Néstor Gorosito.

DATOS CLAVES

  • Paolo Guerrero marcó el gol del empate 1-1 para Alianza Lima en el primer tiempo.
  • El gol de Guerrero fue de rebote tras un penal atajado por el arquero Carlos Cáceda.
  • Paolo Guerrero llegó a su cuarto gol en el Torneo Clausura 2025 en su séptimo partido.
hugo avalos
Hugo Avalos
