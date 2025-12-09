Alianza Lima tomó una decisión radical y Matías Succar jugará en un campeón de la Sudamericana

Alianza Lima tomó una decisión radical de cara a la temporada 2026 y definió el futuro de Matías Succar. El club blanquiazul decidió prestar al atacante a Cienciano del Cusco, histórico campeón de la Copa Sudamericana, en una operación que ya genera sorpresa entre los hinchas íntimos y que abre un nuevo capítulo en la carrera del jugador.

La decisión de Alianza Lima no llega sola ni al azar. Dentro del club se considera que Matías Succar necesita minutos, continuidad y un nuevo entorno competitivo, algo que en Matute no podría obtener con garantía en 2026 debido a la inminente llegada de refuerzos extranjeros en ataque.

Cienciano del Cusco, por su parte, celebró la noticia y la recibió como un golpe de autoridad en el mercado peruano. El ‘Papá’ busca volver a pelear arriba en la Liga 1 y retomar presencia internacional, por lo que la llegada de Matías Succar encaja en un proyecto que promete ambición, protagonismo y una ofensiva renovada.

La noticia fue confirmada por el periodista Gerson Cuba, que le dio el okei a la primicia que publicó el comunicador Gustavo Adrianzén: “Matías Succar no está en los planes de Alianza Lima para el 2026 y, como adelantó Gustavo Adrianzén, su destino será Cienciano en calidad de préstamo”.

Matías Succar durante su presentación en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima prestará a Matías Succar

Alianza Lima prestará a Matías Succar a Cienciano pues busca reducir la rotación en ataque, potenciar perfiles específicos y liberar cupos para nuevas incorporaciones, especialmente tras la salida de varios futbolistas ofensivos en los últimos meses.

Con todo, el traspaso temporal de Matías Succar a Cienciano abre un escenario lleno de expectativa. El delantero tendrá la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en un club histórico y con una hinchada intensa, mientras que Alianza Lima seguirá de cerca su crecimiento con miras a una eventual vuelta en 2027.

Matías Succar jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Matías Succar tiene contrato en Alianza Lima?

Matías Succar tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Llegando desde Carlos Mannucci, el jugador fue fichado en julio del 2024.

¿Cuánto vale Matías Succar?

Matías Succar cuesta 300 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Con 26 años, la carrera del delantero ha vuelto a tener un ascenso, pero todavía no supera los 600 mil euros que llegó a valer en el 2023.

Datos claves

Matías Succar fue prestado por Alianza Lima a Cienciano del Cusco para la temporada 2026.

Alianza Lima decidió el préstamo de Succar buscando liberar cupos para la llegada de refuerzos extranjeros.

El periodista Gerson Cuba confirmó la noticia, que fue primicia de Gustavo Adrianzén.

