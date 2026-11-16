Alianza Lima ya tiene claro, cómo se jugarán las finales de la Liga 1. Conoce dónde definió cerrar el conjunto blanquiazul la temporada 2026.

Alianza Lima ya tiene todo definido para luchar por la corona de la Liga 1 2026. Según informó la periodista Jessica Barrios, ex jefa de prensa del club, la segunda final del campeonato se disputará el domingo 13 de diciembre a las 3:30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), un horario que responde directamente a la programación televisiva.

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El conjunto íntimo aseguró su boleto directo a la gran final tras conquistar el Torneo Apertura con 40 puntos y consolidarse como líder inalcanzable de la Tabla Acumulada con 69 unidades. De esta manera, el comando técnico blanquiazul espera con ventaja deportiva el desenlace de la última jornada del Torneo Clausura.

Alianza Lima trabaja en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute para la fase final de Liga 1. (Foto: X).

¿Por qué Alianza Lima elige el orden de las localidades?

De acuerdo con el reglamento oficial de la Liga 1, versión 2026, el club que ocupe la mejor ubicación en la Tabla Acumulada entre los dos finalistas tiene la potestad exclusiva de elegir si abre o cierra la llave en su estadio.

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Al ser el líder absoluto del puntaje acumulado durante toda la temporada, la directiva de Alianza Lima decidió ejercer este derecho para disputar el partido de vuelta en Matute, buscando definir el título ante su hinchada.

Los posibles rivales de Alianza Lima en la final

A falta de una fecha para el cierre del Torneo Clausura, el rival de los blanquiazules saldrá entre tres clubes que pelean por el segundo torneo corto del año: Sport Huancayo (34 puntos), Sporting Cristal (32 puntos) y Universitario de Deportes (32 puntos).

El desenlace de este domingo 22 de noviembre en la fecha 17 determinará no solo al clasificado, sino también el formato de los play-offs. Sport Huancayo depende de sí mismo al recibir a Universitario en la altura, mientras que Sporting Cristal necesita ganar ante Cienciano y esperar un tropiezo del “Rojo Matador”.

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Fechas posibles para las finales de la Liga 1 2026

El calendario oficial de la definición del título nacional contempla dos escenarios distintos según el equipo que levante el trofeo del Clausura:

Si Universitario gana el Clausura (y termina 2.° del Acumulado): Se jugará una final directa de ida y vuelta sin semifinales. El primer partido será el 29 de noviembre y la vuelta se disputará el 6 de diciembre.

Si Sport Huancayo o Sporting Cristal ganan el Clausura: Se disputará una semifinal previa entre el ganador del Clausura y Universitario (2.° del Acumulado) los días 29 de noviembre y 3 o 4 de diciembre. En este escenario —el que proyecta la información sobre Matute—, las finales pasan al 8 de diciembre (ida) y al domingo 13 de diciembre (vuelta).

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