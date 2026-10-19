Alianza Lima confirmó si Pablo Guede continuará la próxima temporada si sale campeón nacional o no

Alianza Lima está explicando las decisiones que tomarán pensando en el futuro. Apuntando al tema del director técnico argentino, Pablo Guede.

El entorno de Alianza Lima vive momentos clave de cara al cierre de la temporada futbolística. Alfredo Arosemena, administrador general del club blanquiazul, ofreció una entrevista para el programa Fútbol Como Cancha. En la conversación, el directivo abordó el panorama institucional y la situación del comando técnico.

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La continuidad de la estructura deportiva se mantiene firme hasta la fecha dentro de la institución victoriana. Sin embargo, Arosemena fue contundente respecto al futuro del entrenador argentino Pablo Guede. La permanencia del estratega estará estrechamente ligada a los objetivos planteados por la dirigencia.

Pablo Guede es tema de conversación dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

El objetivo del título y el futuro de Pablo Guede

“La continuidad de Pablo Guede depende de él. La principal meta es campeonar”, afirmó categóricamente el administrador general. El directivo dejó en claro que la copa nacional es la gran prioridad del cuadro intimista para este año.

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Asimismo, Arosemena explicó el protocolo que seguirá la directiva una vez concluidos los compromisos oficiales. “Una vez terminado el campeonato, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar”, añadió sobre la evaluación final del comando técnico.

La valoración táctica y la disciplina en el plantel

A pesar de poner el título como condición, el dirigente llenó de elogios las virtudes tácticas de Guede. “Pablo Guede es sincero, muy estudioso del fútbol, lo respeto mucho, es un gran técnico. Planifica mucho sus partidos y sabe utilizar bien a sus jugadores”, manifestó el alto directivo.

En esa misma línea, el dirigente resaltó la firmeza del entrenador respecto al manejo del grupo y la disciplina. “Él puede tener a alguien muy bueno, pero por una mala conducta lo puede dejar de lado”, advirtió sobre la postura inflexible del estratega.

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Un nuevo clima institucional en Alianza Lima

Respecto al ambiente interno que se respira en el club, Arosemena aseguró que la tranquilidad ha vuelto a las instalaciones victorianas. “Parece que el enemigo ya se fue de casa porque entramos nosotros. Pregúntenle a Guede si es que ahora hay algún enemigo dentro del club, creo que te va a decir que ya no hay”, puntualizó.

De esta manera, la postura en La Victoria es clara: el respaldo al proceso actual es total, pero los resultados mandarán en el balance final. Con el vestuario ordenado y la directiva enfocada únicamente en apoyar al plantel, en Matute solo se piensa en levantar el trofeo para asegurar el proyecto del próximo año.

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