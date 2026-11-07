Con miras al duelo ante Los Chankas: la decisión que tomó Pablo Guede tras ser sancionado

Alianza Lima solo quiere pensar en la recta final del Torneo Clausura 2026 y por ende el objetivo está totalmente puesto en sumar los seis puntos en disputa. Ahora tienen un partido muy complicado ante Los Chankas en la altura de la ciudad de Andahuaylas y, ante la más reciente sanción impuesta a Pablo Guede, el mismo entrenador optó por una contundente decisión.
Fuente: RPP.
Sabiendo que no podrá dirigir en lo que resta del Torneo Clausura 2026 al ser castigado con dos fechas fuera de la zona técnica, recientemente se pudo conocer que Pablo Guede sí viajó junto a la delegación de Alianza Lima y que será parte del equipo en toda la previa del encuentro. De esta manera, evidencia su total compromiso de seguir enfocado en el objetivo.
“Pablo Guede acompañará al plantel de Alianza Lima en su viaje a Andahuaylas como parte de la delegación. Aunque no podrá dirigir, el DT argentino busca seguir reforzando su liderazgo y compromiso en el equipo”; fue la información compartida por el periodista Gerson Cuba a través de ‘X’ y con lo cual entendemos que la interna de Alianza Lima están más unidos que nunca.
Cómo te adelanté. Pablo Guede viajó a Andahuaylas con Alianza Lima.— 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 7, 2026
La cobertura de @jordyxflores para Gerson Cuba Channel y @DpasePe
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¿Qué dijo Pablo Guede en la previa de ser castigado por la Liga 1?
Luego del incidente con Hernán Barcos del jueves 29 de octubre en las inmediaciones del Estadio Alberto Gallardo, Pablo Guede le puso paños fríos a la situación y reconoció su error a nivel nacional. Al haber presentado sus descargos y en la previa de ser sancionado oficialmente por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, quedó clarísimo que el estratega se mostró arrepentido de lo que pasó.
“Jamás incité a la violencia provocando a una hinchada rival. Lo único que quería decir es que no me metan en esa bolsa porque yo no soy así. A mí me avalan 14 años de profesional. Por supuesto que tuve errores y me equivoqué, lo reconozco y cuando tengo que pedir perdón lo pido, pero pido que no me metan en esa bolsa con el tema de la violencia. La reflexión que hicieron sobre la violencia en el fútbol recae muchas veces en nuestra responsabilidad, pero ninguno se pone en nuestros zapatos”; declaró en el programa ‘Doble Punta‘.
Día, hora y dónde ver Los Chankas vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
En el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, Los Chankas y Alianza Lima se enfrentarán el próximo domingo 8 de noviembre desde las 13:00 horas en el Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas. Uno de los partidos más resonantes y esperados del fin de semana podrá ser visto a través de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú gozarás de todas las incidencias.
DATOS CLAVES
- Pablo Guede acompañó al plantel de Alianza Lima a Andahuaylas pese a estar suspendido.
- Pablo Guede pidió perdón en ‘Doble Punta’ por el incidente del 29 de octubre.
- Alianza Lima visitará a Los Chankas el 8 de noviembre a las 13:00 horas.