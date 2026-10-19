Ante la lesión de Paolo Guerrero: se conoció quién es el nuevo dueño del camerino en Alianza Lima

Alianza Lima perdió a Paolo Guerrero por una lesión complicada. Ante esto, hay un nuevo líder dentro del camerino blanquiazul. Entérate aquí.

Alianza Lima atraviesa un momento crucial en su planificación deportiva tras la intempestiva baja por lesión de Paolo Guerrero. La ausencia del atacante peruano encendió las alarmas en el cuadro blanquiazul, dejando un vacío importante tanto en el ataque como en el liderazgo del plantel.

Publicidad

Ante esta compleja situación, el grupo victoriano se vio obligado a reorganizar de inmediato la jerarquía dentro de su vestuario. La incógnita sobre quién asumiría la conducción del equipo quedó despejada tras conocerse los recientes movimientos en la interna blanquiazul.

Fernando Gaibor es el nuevo líder dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

La revelación sobre el camerino de Alianza Lima

La información sobre la nueva estructura del camerino íntimo fue confirmada por el periodista Kevin Pacheco. Durante la última transmisión del programa dominical Al Límite, emitido por la cadena L1 MAX, el reportero de cancha ofreció detalles precisos sobre el plantel.

Publicidad

Pacheco explicó que, ante la ausencia del ‘Depredador’, el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor dio un paso al frente. De esta manera, el volante se consolidó como la principal voz de mando y referencia futbolística dentro del terreno de juego.

La trayectoria que respalda el nuevo liderazgo

Gaibor ha asumido la responsabilidad de guiar al equipo y sostener el equilibrio táctico en el mediocampo. Su capacidad para ordenar las líneas y transmitir tranquilidad en momentos de alta presión resulta clave para el cuerpo técnico en este tramo del torneo.

El liderazgo del volante ecuatoriano está respaldado por un impecable palmarés a nivel internacional. En su carrera ostenta títulos de la Liga Pro de Ecuador, así como la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, pergaminos que le otorgan total autoridad en el vestuario.

Publicidad

🎙️ @kevin23pacheco: "Ante la salida de Paolo, Gaibor es el líder dentro del campo"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#ALL1MITE pic.twitter.com/xDkh6cMF3n — L1MAX (@L1MAX_) October 19, 2026

El reto de Alianza Lima sin Paolo Guerrero

Aunque la baja de Paolo Guerrero representa un golpe delicado para la cuota goleadora de la institución victoriana, la consolidación de Gaibor ofrece garantías emocionales al grupo. Su experiencia permite mantener al plantel enfocado en los objetivos competitivos.

Con este nuevo mando en la interna, Alianza Lima busca sostener su rendimiento colectivo para no perder terreno en la tabla de posiciones. La hinchada blanquiazul confía en que este liderazgo mantenga firme al equipo en la lucha por el campeonato.

Publicidad

DATOS CLAVE