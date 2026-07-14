Alianza Lima confirmó si Pablo Guede renuncia al club después de perder contra Deportivo Cali

El representante principal de Alianza Lima, tomó acción, sobre las recientes especulaciones. Aquellas que decían, que Pablo Guede renunciaba.

El ambiente en La Victoria se encendió tras el último amistoso en Matute. Los hinchas de Alianza Lima se mantienen en vilo tras los fuertes rumores sobre una posible salida de Pablo Guede, motivada por el rendimiento ante Deportivo Cali y la falta de refuerzos.

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Fernando Cabada, directivo íntimo, rompió el silencio en conferencia de prensa para aclarar de forma contundente el futuro del estratega argentino. El vocero blanquiazul descartó una salida abrupta y aseguró que el proyecto sigue firme de cara a los objetivos de la temporada.

Fernando Cabada hablando en conferencia de prensa. (Foto: Victor Chunga).

La trastienda de los rumores: ¿Qué pasó antes de la conferencia?

Las alarmas se encendieron en Matute inmediatamente después del pitazo final que decretó la derrota frente al cuadro colombiano. En el entorno deportivo comenzó a circular con fuerza la versión de que Pablo Guede había puesto su cargo a disposición debido a una tensa charla en los vestuarios.

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Trascendió que el entrenador argentino expuso su total incomodidad con el rendimiento colectivo del plantel actual. A este descontento futbolístico se sumaron especulaciones sobre su desgaste con las decisiones de la gerencia deportiva por temas logísticos.

Fricciones con la dirigencia y falta de fichajes

La verdadera raíz del malestar del técnico iría más allá del marcador adverso frente al conjunto de Cali. Fuentes cercanas a la interna del club revelaron que Guede se encontraba muy insatisfecho por la cancelación de la pretemporada que se había planificado originalmente en el extranjero.

Además, la falta de incorporaciones de jerarquía para afrontar las próximas etapas del torneo local colmó la paciencia del estratega. El director técnico consideraba urgente sumar nombres desequilibrantes tras la salida de piezas importantes del equipo, una exigencia que no se concretó a tiempo.

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Fernando Cabada, hasta hoy gerente general de Alianza Lima, confirma que Pablo Guede seguirá siendo el técnico de Alianza Lima. @dt_elcomercio pic.twitter.com/vG7eoPn7R0 — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) July 14, 2026

Respaldo absoluto a Pablo Guede en La Victoria

Cabada admitió en la rueda de prensa que existió preocupación en algunos pasajes del proceso, pero instó a la paciencia de la afición. “Es un especialista. Al principio a algunos les costó entenderlo, pero lo que había que hacer era tener fe”, señaló el dirigente para calmar las aguas.

La directiva íntima reconoce el malestar por el desempeño mostrado ante Deportivo Cali, pero confía plenamente en la capacidad de Guede para revertir la situación. El comando técnico ya trabaja de forma prioritaria en corregir los errores colectivos para llegar en óptimas condiciones al reinicio de la competencia.

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